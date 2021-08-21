Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne Naci İnci atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ileProf. Dr. Naci İnci'yi Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atadı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

Kararda, "Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştır" ifadeleri yer aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tartışmalar ve protestolar sonrası görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bulu'nun görevden alınması sonrası rektör vekilliğine atanan İnci fizik bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

Boğaziçi Direnişi'nden tepki

Boğaziçi Direnişi adlı inisiyatiften yapılan açıklamada, Naci İnci'nin rektör olarak atanmasına tepki gösterildi. Twitter'den yapılan paylaşımda, "Kayyum atayan zihniyet irademizi yine yok sayıp Naci İnci ile varlığını sürdürmeye çabalıyor fakat bizler hala buradayız!" ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniveristesi Akademisyenleri Temmuz ayı sonunda oylama ile destekledikleri rektör adaylarını belirlemiş, yapılan açıklamada yüzde 95 oranında karşı oy alan rektör vekili Naci İnci ile yüzde 93 oranında karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu'nun adaylıklarının desteklenmediği bildirilmişti.

DW/BÖ,ETO

©️ Deutsche Welle Türkçe