TÜRKİYE

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamaya tepki

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun getirilmesi tepkilere neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi