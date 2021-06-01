Boğaziçi Üniversitesi’nde gerilim tırmandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde çadır nöbeti başlatan öğrencilere dün gece müdahale edilmesinin ardından bugün de, Güney Kampüsü'nün kapıları kilitlenerek öğrenciler içeri alınmadı. Kampüsün kapısında toplanarak içeri girmek isteyen öğrencilere okulun özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Boğaziçi Direnişi ve Boğaziçi Dayanışması’nın sosyal medya hesaplarından özel güvenlik görevlilerinin öğrencileri yumrukladığı anın görüntüleri paylaşıldı.





Özel güvenliğin müdahalesinin ardından kapının önündeki gerilim tırmandı, iki öğrenci gözaltına aracına konuldu.

Akademisyenlerin de katılımıyla Güney Kampüsü önünde kapıların açılması için toplanan kalabalık giderek arttı. Bunun üzerine, bir süre sonra demir kapının kilitleri açılarak öğrencilerin ve akademisyenlerin girişine izin verildi. Gözaltı aracında tutulan iki öğrenci de serbest bırakıldı.





Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını aylardır protesto eden öğrenciler ve akademisyenler Pazartesi gecesi kampüste çadır nöbeti başlatmıştı. Çadır nöbeti, akademisyen Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesinin engellenmesini protesto etmek amacıyla düzenleniyordu. Polis öğrencilere müdahale ederek eylemcileri kampüs dışına çıkarmış, çadırlara ve diğer malzemelere de el konulmuştu.

Boğaziçi Direnişi, el konulan malzemelerin kampüsün kapılarının açılarak öğrencilerin içeri girmesinin ardından iade edildiğini açıkladı.





DW / GY, HT

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