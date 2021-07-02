Boğaziçi Üniversitesi protestoları altıncı ayını doldurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri bugün 180'inci gününü, yani 6'ncı ayını doldurdu. Bulu, protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı.

Akademisyenler bu kez üniversitenin Güney Kampüsü'nde bulunan Rektörlük Binası'ndaki nöbetleri için Kuzey Kampüsü'nden yürüyüş başlattı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen akademisyenler bugün de rektörlüğü arkalarını dönerek nöbetlerini tamamladı.

Akademisyenler, 6 aydır sürdürdükleri direnişe, çektiği fotoğraflar ve videolarla verdiği destek için Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan'a mum çiçeği hediye ettiler. Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü (BÜFOK) ise Onur Haftası'nda açmak istedikleri serginin engellenmesine dair hazırladıkları bildiriyi okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle yeni yılın ilk gününde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı başlatılan protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı. Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" demişti.

ANKA/TY,EC

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