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İstanbul Boğazı'ndan geçen bir tanker
AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda tanker yoğunluğunun arttığı gözlemlendiFotoğraf: Francisco Seco/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Boğaz'da Rus tankeri trafiği yoğunlaştı

47 dakika önce

AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunun yürürlüğe girmesiyle Boğaz'da Rus tankeri yoğunluğu yaşandığı bildirildi. Yoğunluğa, Türkiye'nin talep ettiği sigorta teminat belgesinin neden olduğu belirtiliyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB) deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne uyguladığı ambargo ile Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole 60 dolar tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesi sonrası İstanbul Boğazı'nda Rus petrol tankeri yoğunluğu yaşandığı gözlendi. Kazakistan tankerlerinin de bekleyen tankerler arasında olduğu bildiriliyor.

Financial Times'ın haberine göre, Türk sularından geçmek isteyen 19 petrol gemisi dün Boğaz'da bekletildi. Yoğunluğa, tavan fiyat yaptırımının ortaya çıkardığı sigorta probleminin neden olduğu belirtiliyor.

Türkiye, 1 Aralık 2022 itibariyle, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapacak ticari gemilerden genişletilmiş P&I sigortası talep edileceğini duyurmuştu. Türkiye'nin talep ettiği sigorta Londra merkezli P&I sigorta birliği tarafından sağlanıyor. Ancak 5 Aralık'ta AB ve G7 yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İngiltere'nin Rus tankerlerine sigorta hizmeti vermeyi kesmesi, Rus petrolü taşıyan gemileri sigorta sorunu ile karşı karşıya bıraktı.

AB ile G7 ülkeleri arasındaki tavan fiyat anlaşmasına  göre, Rus petrolünün AB dışında  üçüncü ülkelerebelirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetler sunamayacak.

Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Reuters'in konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.

AB, yaptırımların amacının Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelirin azaltılmasını sağlamak ve böylece Ukrayna'da yürütülen savaş için yeni finansman kaynağı yaratmasını engellemek olduğunu açıklamıştı. AB, ambargo öncesi Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla yapıyordu.

Reuters, DW/BÖ, JD

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