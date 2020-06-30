BMGK'ya ağır suçlama: Çoğunluk Hafter'i destekliyordu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya eski özel temsilcisi Ghassan Salame, Libya'ya gönderilen silahlar konusunda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine ağır suçlamalarda bulundu. BMGK'yı Libya'da barış çabalarını baltalamak ve "ikiyüzlülük"le suçlayan Salame, Konsey'de çoğunluğun, Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirip meşru hükümeti devirmek için geçen yıl taarruz başlatan Halife Hafter'i desteklediğini söyledi.

Mart ayında görevinden istifa eden Salame, o zamandan bu yana verdiği ilk mülakatta o dönem yaşadıklarından bahsederek "Konsey'in büyük çoğunluğu sizi sırtınızdan bıçaklıyor. Çünkü Hafter'in Trablus'a saldırdığı gün çoğu onu destekledi, diğer yanda Libyalılar sizi Hafter'i durdurmadığınız için eleştiriyor" dedi.

BMGK'nın ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin olmak üzere veto yetkisine sahip beş daimi üyesi bulunuyor.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen Libya'da doğu ve güney bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduran Halife Hafter Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya tarafından desteklenirken BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye, İtalya ve Katar'ın desteğine sahip. Hafter geçen yıl Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için taarruz başlatmış, ancak özellikle Aralık ayından itibaren Türkiye'nin artan askeri desteği sonucu pek çok stratejik bölgeyi kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

BM'nin Libya eski özel temsilcisi Salame, Libya'da çatışan taraflar arasında kırılgan ateşkesin bozulmasından birkaç gün sonra "sağlığının bu derecede bir strese daha fazla izin vermediğini" belirterek istifasını sunmuştu. Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Uluslararası Libya Konferansında ilgili ülkelerin devlet ve hükümet başkanları BM'nin Libya için uyguladığı silah ambargosuna riayet edilmesi, çatışan taraflara desteğin durdurulması ve kalıcı barış için taahütte bulunmuştu.

"Ertesi gün masamda silah fotoğrafları duruyordu"

Salame, bu taahhütleri "ikiyüzlülük" olarak nitelendirerek "Berlin Konferansının ertesi günü masamda Libya topraklarına Güvenlik Konseyi üye ülkeleri tarafından gönderilen silahların, paralı askerlerin, uçakların fotoğrafları duruyordu" diye konuştu.



Güvenlik Konseyi'nin Temmuz ayındaki Dönem Başkanlığını yürüten Almanya'nın BM nezdindeki daimi Büyükelçisi Christoph Heusgen de, üye ülkelerin devam eden ambargo ihlallerine dikkat çekerek "Sadece şunu söyleyebilirim. Uluslararası topluluk pes etmemeli. Berlin Konferansından çıkan sonuçların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam etmek zorundayız" dedi.

Heusgen düzenlediği basın toplantısında silah sevkiyatı konusunda, "Bazıları BMGK üyesi olan, Berlin Konferansına katılmış olan ülkelerin açık açık çatışan taraflara sevkiyat yapması utanç verici" ifadelerini kullandı.

BMGK üyesi ABD, diğer daimi üye Rusya'yı Libya'daki Hafter güçlerine silah ve paralı asker desteği vermekle suçlarken Türkiye Fransa'yı, Fransa da Türkiye'yi silah ambargosunu delmekle itham ediyor. Libya'da UMH'ya askeri destek verdiğini gizlemeyen Türkiye, BM'nin tanıdığı UMH'ya verdiği desteğin meşru olduğunu vurguluyor.

AP/BK,JD

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