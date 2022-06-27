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Peru'da emniyet birimlerinin ele geçirdiği kokain - (14.06.2017 / Lima)
Fotoğraf: Martin Mejia/AP Photo/picture alliance
SağlıkKüresel

BM'den uyarı: Uyuşturucu kullanımı artıyor

4 saat önce

BM raporunda dünyada 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı, 36 milyon kişinin bağımlılık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi. Tedarik zincirlerinin küreselleşmesiyle kullanımın daha da artması öngörülüyor.

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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), dünyada 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ve 36 milyon kişinin uyuşturucu bağımlılığı ve suistimali kaynaklı sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.

UNODC'nin 2021 Dünya Uyuşturucu Raporunda, dünyada esrar kullanımındaki artışın etkilerine de dikkat çekildi. Son 24 yılda esrar kullanımının dört kat arttığına işaret eden rapor, diğer yandan esrarı zararlı bir uyuşturucu olarak algılayan gençlerin oranının ise Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzde 40, Avrupa'da ise yüzde 25 oranında azaldığını bildirdi. Raporda ayrıca, esrarın özellikle uzun süreli kullanımında çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulanarak gençlerin uyuşturucunun zararları konusunda eğitiminin önemine işaret edildi.

2030'a kadar yüzde 11'lik artış bekleniyor

Rapora göre esrar dışında daha ağır uyuşturucuların kullanımı da küresel çapta önemli oranda artmış durumda. 2010-2019 yılları arasında uyuşturucu kullananların oranının yüzde 22 arttığı, bunda küresel nüfustaki artışın da rol oynadığı belirtildi. Nüfus hesaplamalarına göre uyuşturucu kullanımında 2030 yılına kadar yüzde 11'lik artış öngörülüyor. Artışın en fazla yüzde 40'lık oranla hızla artan genç nüfusa sahip Afrika'da kaydedilmesi bekleniyor.

Raporda yer verilen tahminlere göre dünyada 15-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 5,5'inin geçen yıl en az bir kez uyuşturucu kullandığı belirtildi. Uyuşturucu kullananların yüzde 13'üne tekabül eden 36,3 milyon kişinin de uyuşturucu suistimali kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi.

Şırınga kullananların yarısı Hepatitli

Dünya çapında başta opioidler olmak üzere şırınga yoluyla uyuşturucu alanların sayısının 11 milyon olduğu ve bu kişilerin yarısının Hepatit C virüsü taşıdığı bildirildi. Eroinin de aralarında bulunduğu opioidlerin Kuzey Amerika'da en tehlikeli uyuşturucu olmayı sürdürdüğü ve aşırı dozdan ölenlerin sayısının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 108 bine yükseldiği de söz konusu raporda yer aldı.

Raporda Dark Web üzerinden uyuşturucu satışlarındaki artışa da dikkat çekilerek, Dark Web'in on yıllık geçmişine rağmen buradan uyuşturucu satışlarının dört kat artarak yılda 315 milyon dolarlık bir hacme ulaştığı belirtildi.

Avrupa'ya kokain tedarik zincirinin de çeşitlenmeye başladığı ve kalite yükselirken fiyatların düşmesinin Avrupa'da kokain piyasasının daha da gelişmesi tehlikesini beraberinde getirdiği kaydedildi.

 

DW,dpa/BK,ET

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