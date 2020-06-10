BM'den uyarı: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi (UNODC), dünya çapında 270 milyon kişinin haşhaş, kokain ve sentetik uyuşturucular kullandığına dikkat çekerek koronavirüs salgınının uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

UNODC'nin açıkladığı yıllık raporda, geçmişteki deneyimlerin, işsizlikteki artışın uyuşturucuya eğilimi güçlendirdiğini gösterdiği belirtilerek koronavirüs krizi ve olumsuz ekonomik etkilerine karşı uyarıda bulunuldu. UNODC Genel Direktörü Ghada Waly, "Kovid-19 krizi ve ekonomideki daralma uyuşturucu tehlikesinin daha da artması tehlikesini beraberinde getiriyor" dedi.

Raporda, ekonomik sıkıntıların çiftçileri yasadışı uyuşturucu ekimine yönlendirebileceğine dikkat çekilerek uyuşturucu kaçakçılarının da artan sınır kontrolleri ve hava taşımacılığındaki kısıtlamalar nedeniyle yasadışı uyuşturucu maddelerin nakliyatında yeni yollar denedikleri kaydedildi. Raporda, son dönemde Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain nakliyatının doğrudan deniz yoluyla yapıldığının gözlendiği kaydedildi. Eroin kaçakçılığında ise Afganistan, İran, Türkiye ve Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya ulaşan rota en çok kullanılan güzergah olmayı sürdürdü.

Rapora göre 2018 yılında haşhaş, kokain, afyon ya da sentetik uyuşturucuları kullanan kişi sayısı bir önceki yıla göre 269 milyon kişiyle yaklaşık olarak aynı seviyede kaldı. En fazla kullanılan uyuşturucu haşhaş oldu. Raporda dünya çapında 35 milyon 600 bin bağımlının uyuşturucu bağlantılı sağlık sorunları yaşadığına da dikkat çekildi.

Korona kısıtlamaları alkole talebi artırdı

AB'ye bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi verilerine göre Avrupa'da koronavirüs salgınının zirve döneminde uyuşturucu kullanımında azalma kaydedildi. Kokain ile ekstazi gibi sentetik uyuşturucuların kullanımındaki gerilemede, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle gece hayatının sona ermesinin etkili olduğu belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde uyuşturucu kullananların büyük bir bölümünün yasadışı uyuşturuculardan, alkol ya da daha tehlikeli olup serbestçe satın alınabilen ve damla halinde kullanılan GBL'e (Gamma Bütirolakton) yöneldiği tespit edildi. Uzmanlar korona döneminde alkolizmin artabileceği uyarısında bulunuyor.

Uyuşturucudan elde edilen ciro azalırken uyuşturucu üretiminin aynı hız devam ettiğine dikkat çekilen raporda, ellerinde büyük miktarlarda uyuşturucu bulunan satıcıların, korona kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ellerindeki malı piyasaya sürmeye çalıştığı belirtildi.

Raporda uyuşturucu ticaretinin sokaktan internete kaydığı, internetin yasadışı karanlık ağı Darknet'ten ziyade uçtan uca şifreleme özelliğine sahip mesaj hizmetlerinin kullanıldığı bildirildi. Uyuşturucu satıcılarının korona döneminde mallarını doğrudan eve teslim ya da postayla gönderme yöntemlerine başvurduğu, ödemelerde havalelerin de kabul edildiği kaydedildi.

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dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe