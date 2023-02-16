BM'den Türkiye için 1 milyar dolar bağış çağrısı

BM, uluslararası topluma depremlerden etkilenen Türkiye'ye bir milyar dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgedeki afetzedelerin desteklenmesi için uluslararası topluma Türkiye'ye bir milyar dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

BM'den yapılan açıklamada, söz konusu yardım ile 5 milyon 200 bin dolayındaki depremzedenin su, gıda, eğitim, barınma gibide kamu hizmetlerine erişiminde desteklenebileceği belirtildi.

BM'nin verilerine göre, Türkiye'de toplam 9 milyon kişi depremden etkilendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Türkiye'deki afetzedelerin "sözcüklerle ifade edilemeyecek bir kalp acısı" yaşadığını söyledi. Geçen hafta bölgeyi ziyaret eden BM yetkilisi, "Şok ve yıkım hikayelerini paylaşan ailelerle görüştüm. Bu zor zamanlarda onlara destek olmalı ve ihtiyaçları olan desteği almalarını sağlamalıyız" dedi.

BM, depremlerin bölgede okulları, hastaneleri ve diğer kamu binalarını yıktığına, aileleri ayırdığına ve yüzlerce çocuğu kimsesiz bıraktığına dikkat çekti.

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AFAD'ın açıkladığı son verilere göreKahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da depremlerde toplam 36 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 108 bin 68 kişi yaralandı. 216 bin 347 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini belirten AFAD, bölgede depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.

KNA,AP/BÖ,BK