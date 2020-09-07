 BM′den Kaşıkçı davasına tepki | DÜNYA | DW | 08.09.2020

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DÜNYA

BM'den Kaşıkçı davasına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasını şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cemal Kaşıkçı

Cemal Kaşıkçı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden salı günü Cemal Kaşıkçı cinayeti davası ile ilgili açıklama yapıldı. BMİHYK'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili görülen davanın şeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü konusunda yetersiz olduğu belirtildi. 

Birleşmiş Milletler'in idam cezasına karşı olduğunu vurgulayan BM sözcüsü Rupert Colville, öte yandan "Bu davada adli süreçte gerekli şeffaflık sağlanamamıştır. Sorumlular hakkında dava açılması ve verilen cezaların suç ile orantılı olması gerekmektedir" diye konuştu. Colville "Şeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü konusunda büyük bir sorun var" dedi.

Suudi Arabistan'daki mahkeme, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada, daha önce idam cezasına çarptırılan beş zanlının cezasını pazartesi günü 20 yıl hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme davadaki diğer üç zanlıyı da yedi ila on yıl arasında hapis cezalarına çarptırmıştı. Kaşıkçı'nın oğulları, geçen mayısta babalarının katillerini affettiklerini duyurmuştu. Bu şekilde Suudi Arabistan'daki hukuk sistemine göre, idam cezalarının hapis cezalarına dönüştürülmesinin önü açılmıştı.

Reuters/BW,HT

©️Deutsche Welle Türkçe

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