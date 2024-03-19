BM'den İsrail'e "savaş suçu" uyarısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını yürütme şeklinin ve acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerine getirdiği sert kısıtlamaların "açlığı savaşta bir silah olarak kullandığı" anlamına gelebileceğini, bunun da bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki açlık, açlık kaynaklı ölümler ve kıtlık durumunun İsrail'in bölgeye ticari mallar ve insani yardım girişine ve dağıtımına getirdiği kapsamlı kısıtlamaların bir sonucu olduğunu belirten Türk, bölge nüfusunun büyük bölümünün yerinden edildiğine, ayrıca hayati önemdeki sivil altyapının tahrip edildiğine işaret etti.

Türk'ün yazılı açıklamasını Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında okuyan sözcüsü Jeremy Laurence, konuyla ilgili bir soru üzerine, "açlığın savaşta silah olarak kullanılıp kullanılmadığını" belirlemenin mahkemelerin alanına girdiğini belirtti.

Türk açıklamasında ayrıca İsrail'i derhal ateşkese çağırırken Hamas'tan da elindeki rehineleri derhal serbest bırakmasını talep etti.

İsrail'den sert tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün açıklamalarına İsrail'den sert tepki geldi. İsrail'in Cenevre'deki BM diplomatik temsilciliği, Türk'ün "bir kez daha durumla ilgili İsrail'i suçlamaya, BM ve Hamas'ın sorumluluğunu tamamen aklamaya çalıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Volker Türk Fotoğraf: Martal Trezzini/dpa/picture alliance

Açıklamada, "Atılan roketlere, elde tutulan rehinelere, 7 Ekim'deki şeytanî eylemlere rağmen İsrail Gaze'ye insanî yardım sağlama taahhüdüne bağlıdır" denildi.

"Gazzeliler hayvan yemi ve yabani otlarla beslenmeye çalışıyor"

Türk'ün açıklamaları, Gazze Şeridi'nde açlık ve kıtlık uyarısı yapan BM destekli raporun yayımlanmasının ardından geldi. Raporda Gazze Şeridi'nde nüfusun yarısının, yaklaşık 1,1 milyon insanın "felaket boyutunda" açlık yaşadığı belirtilerek yardımların artırılmaması durumunda Gazze'nin kuzeyinde Mayıs ayına kadar 300 bin kişinin kıtlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılmıştı.

BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin kuzeyindeki durumun BM'nin kıtlık ilanı için gerekli kriterlere ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir soruya "Bunu kesin olarak belirlemek güç. Ancak Gazze'nin kuzeyinde kıtlık eşiğine ulaşılmış olabilir" yanıtını verdi. Laerke, bölgede insanların haftalardır kuş yemi, hayvan yemi, çimen ve yabani otlar yiyerek karnını doyurmaya çalıştığına işaret ederek yardımların artırılmaması durumunda yakında açlıktan günde 200'den fazla kişinin öldüğü bir döneme girilebileceği uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 bin 800'den fazla Filistinli öldürülürken bir milyondan fazla kişi yerinden edildi. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında yaklaşık bin 160 İsrailli öldürülmüş, 250 kişi rehin alınmıştı. Hamas'ın elinde halen 130 kadar rehine bulunduğu tahmin ediliyor.

Katar'da görüşmeler devam ediyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmeler, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın da katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, bugün düzenlediği basın toplantısında "temkinli iyimserlik" mesajı verdi. El Ensari, "Şu an Hamas'ın karşı teklifini sunacağı bir noktadayız. Görüşmeler yeniden başladığı için temkinli iyimserliğe sahibiz ama başarılı sonuçlar açıklamak için henüz çok erken" dedi.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ve rehinelerin salıverilmesine yönelik müzakereler haftalardır devam ediyor. Geçen hafta Hamas, altı haftalık ateşkes ve 20 ila 50 Filistinli tutukluya karşılık 42 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeren bir teklif sunmuş, ancak İsrail bu teklife sıcak bakmamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta yeniden bölgeye giderek Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunması bekleniyor.

AFP/BK,HS

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