BM: Batı Şeria'da 300 Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da insan hakları durumunun hızla kötüye gittiği uyarısında bulunarak İsrail'i Filistin halkına yönelik "hukuksuz öldürmeleri" durdurmaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Perşembe günü yayımlanan ve 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve ilhak edilen Doğu Kudüs'teki insan haklarını mercek altına alan raporda, bu tarihten 27 Aralık'a kadar bölgede 300 Filistinlinin öldürüldüğünün doğrulandığı kaydedildi. Bu 300 kişiden en az 291'inin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, 8'inin Yahudi yerleşimciler ve bir Filistinlinin de ya yerleşimciler ya da güvenlik güçlerince öldürüldüğü belirtildi. Ölenlerin 79'unun çocuk olduğu kaydeden BM, 7 Ekim öncesi de durumun halihazırda oldukça kötüleştiğine dikkat çekerek, 2023'te bu tarihe kadar 200 Filistinlinin öldürülmüş olduğunu belirtti.

Raporda, İsrail güvenlik güçlerinin 4 bin 700'den fazla Filistinliyi de gözaltına aldığı belirtilerek, "Bazıları çırılçıplak soyuldu ve uzun saatler boyunca elleri kelepçeli ve ayakları bağlı biçimde gözaltında kaldılar. Bu esnada İsrail askerleri kafalarına ve sırtlarına bastı, üzerlerine tükürüldü, duvarlara vuruldular, tehdit edildier, aşağılandılar ve bazı vakalarda cinsel ve cinsiyet temelli şiddete uğradılar" ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet vakalarında artış

Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den 20 Kasım'a kadar hava saldırılarında, mülteci kampı ve nüfusun yoğun olduğu diğer bölgelere saldırılarda keskin bir artışın olduğunu belgeyen raporda; bu saldırıların ölüm, yaralanma ve sivil yapılanmalara geniş çaplı zarara neden olduğu belirtildi. O tarihten bu yana silahla ateş açma, evlerin ve araçların yıkılması, ağaçların sökülmesi de dahil olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında da belirgin bir artışın kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarında belirgin bir artış olduğu belirtiliyor. Fotoğraf: Jaafar Ashtiyeh/AFP

BM'nin raporunda kolluk kuvvetlerinin operasyonlarında silah ve askeri araçların kullanımına derhal son verilmesi, Filistinlilere yönelik keyfi gözaltı ve kötü muamelenin bitirlmesi ve ayrımcı kıstlamaların kaldırılması talep edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Kolluk kuvvetleri bağlamında askeri taktik ve silahların kullanılması, gereksiz ya da orantısız güç kullanımı ve Filistinlileri etkileyen geniş, keyfi ve ayrımcı hareket kısıtlamaları son derece endişe vericidir" ifadelerini kullandı. Türk, bölgedeki şiddet ve baskının boyutlarınn yıllardır görülmemiş boyutlara ulaştığını vurguladı. Türk, "İsrail'i Filistin halkına yönelik yerleşimci şiddetini bitirmeye, yerleşimciler ve İsrail Güvenlik Güçleri tarafından uygulanan tüm şiddet vakalarının souşturulması ve Filistinli toplulukların etkili biçimde korunmasının sağlanmasına yönelik hızlı, kesin ve etkili adımlar atmaya çağırıyorum" dedi.

AFP,dpa,Reuters/SÖ,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?