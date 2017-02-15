 BM′den Afganistan′a komşu ülkelere çağrı: Kapıları açık tutun | DÜNYA | DW | 13.08.2021

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DÜNYA

BM'den Afganistan'a komşu ülkelere çağrı: Kapıları açık tutun

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan için insani kriz uyarısında bulunarak komşu ülkeleri kapılarını açık tutmaya çağırdı. Yardım örgütleri de ülkedeki durumun kötüleştiğini aktarıyor.

Afganistan-Pakistan sınırında hareketlilik yaşanıyor

Afganistan-Pakistan sınırında hareketlilik yaşanıyor

Merkezi Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Taliban'dan kaçan Afganlar için Afganistan'a komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmasını istedi. Güvenli bir yere sığınma imkanı bulunmayan çok sayıda sivilin can güvenliğinin bulunmadığına dikkat çeken BMMYK sözcüsü, örgütün ülkesinden kaçan Afganlarıkabul eden ülkelere insani önlemler için destek sunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Özellikle kadın ve çocukların Taliban'dan kaçtığınıkaydeden sözcü "İnsani bir krizin eşiğindeyiz" dedi.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Programı (WFP) da Afganistan'da gıda sıkıntısının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Halkın üçte birinin gıdaya erişim güvencesinin bulunmadığını ifade eden WFP sözcüsü, sadece 2 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. "Daha kötüsünün yaşanmasından korkuyoruz" diyen sözcü, ülkedeki durumun öngörülemediğini, ülkede yükselen tansiyon nedeniyle yardımların yeterli olmadığını kaydetti. Sözcü, bu yılın sonuna kadar Afganistan'da 200 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Afganistan-Pakistan sınırı

Afganistan-Pakistan sınırı

Yardım örgütleri Afganistan'da kalmak istiyor

Öte yandan Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren uluslararası yardım örgütleri ise artan tehlikeye rağmen ülkeyi terk etmek istemiyor. Uluslararası Caritas yardım örgütünden Stefan Recker, Alman basınına yaptığı açıklamada, Afganistan'daki yabancıların tümünün gitmek istemediğini aktardı. Norveç Mültecilere Yardım Konseyi'nin Afganistan direktörü Tracey Van Heerden de tırmanan gerginliğin yardım örgütlerini çalışmalarını daha da zorlaştırdığını ve tehlikeli hale getirdiğini, ancak buna rağmen Afganistan'da kalmaya kararlı olduklaranı söyledi.

BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri 390 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Van Heerden, ülkedeki insani durumu "Geçtiğimiz günlerde çok sayıda korku içindeki aile Kabil'e göç etti. Kamplar kapasitesinin üzerinde durmuş durumda, çocuklar açık havada uyuyor. Aileler yemek için kavga ediyor" şeklinde anlattı.

Caritas'tan Recker de ülke içindeki göçün Kabil'e yöneldiğini söyledi, Taliban'ın da şimdiye kadar yardım örgütlerine saldırı düzenlemediğini, ancak yine de korku duyduklarını kaydetti. Recker, "Taliban'ın yönetimi ele geçirdikten sonra nasıl davranacağı bilinmiyor" şeklinde konuştu.

dpa/Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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