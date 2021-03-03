BM yetkilisi: Myanmar'da yaşananlar toplu katliam

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki askeri cuntanın göstericilere uyguladığı şiddeti "toplu katliam" diye niteledi. Andrews, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veya düzenlenecek uluslararası özel bir zirvenin Myanmar konusunda derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi. BM temsilcisi, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği ülkede yönetimi ele alan askeri cuntaya gelir sağlayan doğal gaz veya petrol girdisini dondurmayı veya ülkeye silah satışını durdurmayı talep etti.

BM temsilcisi Andrews, Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını kınamanın veya endişe duyulduğu yönündeki açıklamalarda bulunmanın askeri darbe yapan yönetimin topluca katlettiği Myanmar halkı için teselli edici bir tutum olmadığını söyledi. Andrews, "Kelimeler yetersiz kalıyor. Vakit, güçlü ve koordineli biçimde harekete geçme vaktidir" diye konuştu.

Gösterilerde yaralanan bir protestocu

Ülkenin en kanlı günü

Myanmar'da seçim sonuçlarını tanımayarak yaklaşık iki ay önce askeri darbe düzenleyen cunta yönetimine karşı gösteri yapan sivil protestoculara müdahalelerde dün en kanlı gün yaşandı. Ülkedeki pek çok kentte düzenlenen protestolara ordunun silahlı müdalehelerinde, aralarında çocukların da bulunduğu en az 114 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Batılı ülkeler Myanmar'daki olayları kınarken, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri Rusya ve Çin Myanmar'daki askeri cunta rejimini destekliyor. Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Laos ve Tayland, ülkede dün düzenlenen askeri bir törende diplomat temsilcileriyle hazır bulunarak destek verdiklerini tekrar ortaya koymuş oldu.

Dünkü olaylardan sonra aralarında İngiltere, Almanya, Kanada, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 12 ülkenin savunma bakanlarından ortak kınama mesajı geldi.

Türkiye'den kınama mesajı

Türk Dışişleri Bakanlığı mesajında, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar’da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" dendi.

Açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verildi: "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz".

Ülkedeki gösterilerin bugün de devam ettiği haber veriliyor.

AFP, Reuters/ETO,SSB

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