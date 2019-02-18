 BM: Yemen′e yardım için maddi kaynak tükenmek üzere | DÜNYA | DW | 19.02.2019

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DÜNYA

BM: Yemen'e yardım için maddi kaynak tükenmek üzere

Savaş nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için fonlar tükenmek üzere. BM yardım kuruluşlarının kasasında altı haftalık kaynak kaldığı açıklandı.

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Birleşmiş Milletler'den (BM) Yemen'e yapılan insani yardımların finansmanı konusunda uyarı geldi. BM İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, iç savaşla boğuşan Yemenlilere insani yardım sağlayan kuruluşların maddi kaynaklarının altı hafta içerisinde tükeneceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi veren Lowcock, "Yeterli kaynak sağlanmazsa, yardım operasyou insanların her zamankinden daha çok yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde duracak" diye konuştu.

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Birleşmiş Milletler yetkilileri Hudeyde'de depolanan tahıllara 5 aydır erişim sağlanamadığını açıkladı. 3.7 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek gıda yardımı çürüme tehidi altında. (11.02.2019)

BM Dünya Gıda Programı, iç savaşın yaşandığı Yemen'de Aralık ayında 9,5 milyon kişiye gıda malzemesi ulaştırdı. 10 milyon kişiye erişmeyi amaçlayan kuruluş hedefine yaklaştığını açıkladı. (15.01.2019)

İç savaşın bitirilmesi için uluslararası çabaların arttığı Yemen'de yarım milyondan fazla yerinden edilmiş insan açlık ve soğuk hava tehdidi ile mücadele ediyor. 530 bin kişi dağlık bölgelere sığınmış durumda. (19.12.2018)

Finansman konusunun yardım operasyonu karşısındaki en büyük engel olduğunu vurgulayan Lowcock, yardımı Yemenlilere ulaştırmada yaşanan operasyonel güçlükleri "iç karartıcı" ancak "yönetilebilir" olarak nitelendirdi. BM Yardım Koordinatörü, Yemen'de para biriminin değer kaybı sonucu artan gıda fiyatlarının ülkedeki insani krizi derinleştirdiğine de dikkat çekti.

Hazırlanan müdahale planına göre Yemen'de hayat kurtaran yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi için 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 26 Şubat'ta Cenevre'de Yemen için insani yardım konferası düzenleyecek.

BM'den Yemen çağrısı

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, haftasonu varılan uzlaşma çerçevesinde Yemen'de savaşan tarafların insani yardımların taşınması için kilit öneme sahip limanlardan çekilmesini istedi.

Taraflar, BM'nin liderliğinde yürütülen barış müzakereleri sırasında limanlardan çekilmenin ilk aşaması konusunda anlaşmıştı. Anlaşma çerçevesinde önce Salif ve Ras İsa limanlarından çekilme gerçekleştirilecek. Daha sonra Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanı boşaltılacak.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de savaş sonucu ortaya çıkan ekonomik çöküş 10 milyondan fazla kişiyi kıtlığın eşiğine getirdi. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her 10 dakikada bir, bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor.

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Yemen'deki okulda sıcak bir öğün

dpa/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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