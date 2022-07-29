BM ve Avrupa Konseyi'nden insan ticareti uyarısı

BM ve Avrupa Konseyi, özellikle göçmen ve mültecilerin insan tacirlerinin hedefi haline geldiğine dikkat çekerek, bu grup için daha fazla koruma talep etti.

30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü yaklaşırken, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi'nin temsilcileri, özellikle mülteci ve göçmenlerin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekti. Cenevre'de bir araya gelen yaklaşık 70 BM özel yetkilisi ve uzman, insan ticaretinin bir taktik olarak kullanıldığı çatışmalarda riskin arttığını vurguladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de, Kuzey Afrika’daki göçmen rotaları üzerinde daha fazla koruyucu yerleşkelerin kurulması çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ise, sınır ve göç idaresi ile insan tacirliği arasındaki sıkı bağa dikkat çekti. Mijatovic, Mijatovic, Strasbourg'da yaptığı açıklamada, suçluların kurbanı olma riskinin, "Zulümden korunma ve daha iyi yaşam koşulları bulma umuduyla Avrupa'ya giden tehlikeli kara ve deniz yollarını kullananlar için özellikle yüksek olduğunu" söyledi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Avrupa ülkelerine daha fazla güvenli ve yasal göç yolu oluşturma çağrısı yaptı.

Dunja Mijatovic Fotoğraf: OSZE/Colin Peters

Ukraynalı çocuk ve kadın mültecilerin karşı karşıya olduğu zorlukları da hatırlatan Mijatovic, özellikle reşit olmayan mülteciler için internette artan insan tacirliği tehlikesine dikkat çekti.

İnsan tacirleriyle internette mücadele

BM uzmanları, mültecilerin, yerinden edilenlerin ve vatansızların insan tacirliğiyle bağlantılı kaçırma ve saldırılara sıklıkla hedef olduğunu ifade etti. Bu tehlikenin, korumaya erişimin olmaması, yeni yerleşim imkanlarının ve aile birleşiminin kısıtlılığı ve yine sınırlı göç politikaları nedeniyle arttığına dikkat çekildi.

UNHCR temsilcisi Vincent Cochetel, Sahel Bölgesi'nden ve Doğu Afrika'dan geçen göçmenlere yönelik koruma hizmetlerinin daha iyi finanse edilmesi çağrısında bulundu. Cochetel, devletlere ve şirketlere interneti bir platform olarak kullanan suçlulara karşı iş birliği yapmaya çağırdı. UNHCR temsilcisi, aynı zamanda göçmenlerin dijital yollarla yolculukları esnasında karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı uyarılması ve onlara nereden yardım alabilecekleri konusunda bilgi verilmesi önerisinde bulundu.

KNA / SÖ,ET