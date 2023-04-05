  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Mahmoud Illean/AP/picture alliance
Politikaİsrail

BM ve ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması

1 saat önce

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve camide yaşanan çatışma görüntüleri, bölgede gerginliği artırdı.

https://p.dw.com/p/4PkU7

İsrail polisinin sabaha karşı Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve şiddet görüntüleri, uluslararası toplumda, bölgenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişesi yarattı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa içinde yaşanan çatışmaların "son derece endişe verici olduğu" belirtilerek her iki tarafa da itidal çağrısı yapıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Hem İsrailliler hem de Filistinlilerin gerilimi düşürmek ve sükuneti yeniden sağlamak üzere birlikte çalışması, şu an her zamankinden daha da büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

BM: Şoke edici ve dehşet verici

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet görüntülerinin "şoke edici ve dehşet verici" olduğunu söyledi. Guterres adına açıklama yapan sözcü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreterinin kutsal mekan içindeki "şiddet ve dayak" görüntülerini izlediğini ve Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanların hepsi için kutsal olan bir döneme denk gelmesinin çok daha üzücü olduğunu kaydetti. Dujarric, böyle bir dönemin bir barış dönemi olması gerektiğini belirterek "İbadet yerleri sadece barışçı dinsel törenler için kullanılmalıdır" dedi.

Baskın ve çatışmalar Müslümanların Ramazan ayına denk gelirken Yahudilerin Çarşamba günü başlayan Pesah (Hamursuz) Bayramı ve Hristiyanların Cuma günü başlayacak Paskalya yortusu öncesinde gerçekleşti.

Mescid-i Aksa, hem Müslümanlar hem de Yahudiler açısından kutsal bir mekan. Ancak camide sadece Müslümanların ibadet etmesine izin veriliyor. Müslüman olmayanlar camiyi ziyaret edebilmesine rağmen ibadette bulunamıyor. Aşırı dinci Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girerek kurban kesme çağrısı yapması üzerine Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da nöbet tuttuğu belirtiliyor.

Alman hükümetinden "işgal statüsü" hatırlatması

Alman hükümeti de tüm tarafları itidale çağırarak "Tüm inananların önümüzdeki Ramazan, Pesah ve Paskalya'yı onurlu ve barış içinde geçirmesi için gerginliğin tırmanmasına izin verilmemelidir" açıklaması yaptı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprak statüsü gereğince İsrail güçlerinin eylemlerinde insanî devletler hukuku geçerlidir. Bu, hem kamu asayişinin güvenceye alınmasını hem de orantılılık kuralını içermektedir" açıklamasını yaptı. Sözcü, Harem-i Şerif'de de her iki taraftan provokatif eylemlere tanık olunduğuna işaret ederek "Her halükârda şiddet her zaman için başvurulacak son yol olmalıdır ve sivillerin korunması ön planda tutulmalıdır" dedi.

İsrail polisi, "maskeli ajitatörlerin" kendilerini camiye kapatmaları ve diyalog çabalarının sonuçsuz kalması üzerine camiye girdiğini, olay sırasında 350 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Netanyahu: Taahhütlerimize bağlıyız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, olayın, "aşırılıkçıların" cami içinde barikatlar kurması üzerine gerçekleştiğini belirterek İsrail'in ibadet özgürlüğünü koruma, kutsal mekanlara tüm dinlerin mensuplarının serbestçe erişimi ve Harem-i Şerif'in statükosunun korunması taahhütlerine bağlı olduğunu söyledi.

Aralarında Türkiye, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu çeşitli bölge ülkelerinden de İsrail'e kınama mesajları geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AFP,rtr/BK,BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Mahmut Ustaosmanoğlu, der gestorbene religiöse Führer der İsmail-Ağa-Gemeinde in Istanbul

Seçimlerde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olur?

Politika8 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem molozlarında asbest riski

Deprem molozlarında asbest riski

Doğa ve Çevre2 saat önce04:49 dak.
Türkei Diyarbakir Schülerin Gül Karen Aça

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Eğitim5 saat önce03:49 dak.
Deprem bölgesindeki Hatay'da özellikle çok sayıda hak ihlali ve işkence olayı yaşandığı haber veriliyor.

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

İnsan Hakları17 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika17 saat önce

Uzmanlardan TBMM'de İstanbul depremi uyarısı

Uzmanlardan TBMM'de İstanbul depremi uyarısı

Felaket4 Nisan 2023
Türkei Sinan Ates Graue Wölfe

Sinan Ateş suikastında tutanak bilmecesi

Sinan Ateş suikastında tutanak bilmecesi

Hukuk ve Adalet4 Nisan 2023
Ana sayfaya dön