BM: Uzun çalışma saatleri öldürüyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO) dünyanın çeşitli bölgelerindeki meslek ölümlerini ortaklaşa incelendiği raporun ayrıntıları bugün araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar tarafından Cenevre'de açıklandı.

Rapora göre her yıl 1 milyon 900 bin kişi çalışma koşulları yüzünden hayatını kaybediyor. Ölümlerin 1 milyon 200 binine çalışma koşulları ile bağlantılı olarak kalp ve akciğer hastalıkları ile beyin kanamasının yol açtığı belirtildi. Ölümlerin yaklaşık 360 bininin de iş kazaları yüzünden meydana geldiği raporda yer aldı.

Raporda meslek ölümlerinde başlıca ve giderek de artan risk faktörü olarak uzun çalışma saatleri gösteriliyor. BM'nin araştırmasına göre ölüm vakalarının yaklaşık 750 bini yapılan fazla mesailerle bağlantılı. Uzmanlar, raporda korona krizinin bu durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Hava kirliliği en büyük etkenlerden

Uzmanların elde ettiği verilere göre toz parçacıkları, gaz ve buhar gibi hava kirliliğinin bulunduğu mekanlar ölümlerin 450 bininden sorumlu. Yapılan bölgesel değerlendirmede de meslek ölümlerinin en çok görüldüğü yerler güneydoğu Asya ve batı Pasifik ülkeleri.

BM Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, raporla ilgili değerlendirmesinde "Bu kadar çok insanin meslekleri yüzünden ölmesi şok edici" ifadelerini kullandı.

Raporda olumlu bir gelişmeye de yer verildi. Buna göre dünya çapında meslek ölümleri nüfusa oranla 2000 ile 2016 yılları arasında yüzde 14 geriledi. Bunun da iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

dpa/HS,SSB

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