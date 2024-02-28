BM uyardı: Gazze'de nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde

BM yetkilileri, Gazze’de kıtlık tehlikesinin arttığına, özellikle de çocukların yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede olduğuna dikkat çekerek İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım kuruluşlarının temsilcileri, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durum konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) uyardı.

Bölgedeki gelişmeler konusunda BMGK'yi Salı günü düzenlenen oturumda bilgilendiren BM yetkilileri, Gazze'ye gıda yardımlarının ulaştırılmasında ciddi sıkıntılar yaşanmakta olunduğunu söyledi, nüfusunun en az dörtte birinin, 579 bin kişinin, kıtlığın eşiğinde olduğunu vurguladı.

BM yetkilileri, çaresizlik içerisindeki tüm bölge halkının acilen gıdaya ihtiyaç duyduğunu, ancak insani yardım konvoylarının sistematik olarak engellendiğini anlattı, bazı kamyonlara ateş açıldığını, bazı kamyonların da yağmalandığını aktardı.

OCHA: Çocuklar bir deri bir kemik kalıyor

BM yetkilileri, Gazze'de kıtlık tehlikesinin arttığının altını çizerken, bu tehlikenin bertaraf edilmesi için de ilk adım olarak İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret ettiler.

Gazze’de Filistinli çocuklar savaşın ve yol sebep olduğu açlığın sona ermesini istiyor. Fotoğraf: Ahmad Hasaballah/Getty Images

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Koordinasyon Direktörü Ramesh Rajasingham, "Hiçbir şey yapılmadığı takdirde, Gazze'de yaygın bir kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olmasından korkuyoruz" derken, neredeyse 30 bine ulaşan Filistinli ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını aktardı.

Rajasingham, Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin "akut yetersiz beslenme" sorunu yaşadığına işaret ederken çocukların "bir deri bir kemik kaldığını" kaydetti.

WFP: Dünyadaki en kötü seviye

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ise Gazze'deki çocukların yetersiz beslenme seviyesi için "dünyadaki en kötü seviye" ifadelerini kullanırken, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

WFP'nin üç hafta aradan sonra 18 Şubat'ta Gazze'nin kuzeyine yeniden yardımlar göndermeye başladığını anlatan Skau, çalışanlarının güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle bu çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Skau, hem 18 hem 19 Şubat'ta WFP konvoylarına ateş açıldığını, yağmalama olaylarının yaşandığına işaret ederek insani yardımların ulaştırılması için güvenli çalışma ortamının tesis edilmesini istedi.

FAO: Tarımsal üretim çöktü

BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina da BMGK'yi bölgede yaşanan kıtlık tehlikesi konusunda uyardı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını daha da sertleştirdiğini anımsatan Martina, bunun tüm gıda tedarik zincirini etkilediğine, Gazze'deki yeraltı sularının yüzde 97'sinin "insan tüketimi için uygun olmadığına" ve Gazze'nin kuzeyindeki tarımsal üretim çöküşünün halihazırda gerçekleştiğine işaret etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarından kaçan Filistinliler Refah bölgesinde derme çatma çadırlarda kalıyor. Fotoğraf: Abed Zagout/Anadolu/picture alliance

15 Şubat itibariyle Gazze'deki tüm ekili alanların yüzde 46'sından fazlasının zarar gördüğünün tespit edildiğini söyleyen FAO yetkilisi, İsrail'in saldırılarında çok sayıda hayvan barınağı, koyun ve süt çiftliğinin yok edildiğini, su kuyularının dörtte birinden fazlasının tahrip edildiğini anlattı. Martina ayrıca birçok hayvan sahibinin önemli kayıplar bildirdiğini, tüm kümes hayvanlarının muhtemelen kesildiğini ve buzağıların yüzde 65'inin, besi sığırlarının yüzde 70'inin öldüğünün tahmin edildiğini aktarıldı.

AFP, AP /DA, EC

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