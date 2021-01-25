BM: Turizmde pandemi öncesine dönüş 4 yıl alabilir

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının, küresel turizm sektöründe 1 trilyon 300 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığını açıkladı.

Madrid merkezli BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), turizm sektöründeki gelir kaybının 2009 yılındaki küresel mali kriz döneminin 11 katına ulaştığını, sektörde küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere 100 ila 120 milyon işin tehlikede olduğunu bildirdi.

2020'yi "turizm tarihinin en kötü yılı" olarak nitelendiren WTO, destinasyonlara varışlarda bir milyarlık düşüşle yüzde 74'lük azalma kaydedildiğini belirtti.

WTO Uzmanlar Paneli Ocak ayı anketine göre katılımcıların yüzde 45'i 2021'de geçen yıla göre iyileşme beklerken yüzde 30'luk kesim durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Pandemi öncesine dönüş dört yıl alabilir

Turizm uzmanları arasında sektörde iyileşmeye dair iyimserliğin de azaldığı görülüyor. İyileşmenin ancak 2022 yılında gözlenebileceğini düşünenlerin oranı Ekim ayındaki ankette yüzde 21 iken bu oran Ocak ayında yüzde 50'ye yükseldi.

Katılımcıların yüzde 43'ü 2019 şartlarına geri dönüşün ise ancak 2023 yılında mümkün olabileceğini düşünürken yüzde 41'lik kesim "2024 yılı ve sonrasına" işaret ediyor.

WTO'nun 2021-2024 yılı senaryolarına göre uluslararası turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 2,5 yıl ila 4 yılı bulacak.

Uluslararası turistik varışların sayısı 2019 yılında yüzde 4'lük artışla 1,5 milyar olarak kaydedilmiş, en çok ziyaret edilen ülke olan Fransa'yı İspanya ve ABD izlemişti. Uluslararası turistik varışlarda en son, küresel mali krizin hakim olduğu 2009 yılında düşüş yaşanmış, varışlarda yüzde 4'lük gerileme kaydedilmişti.

"Bitiş noktasına çok uzaktayız"

WTO Başkanı Zurab Pololikaşvili, uluslararası seyahatleri güvenli hale getirme yolunda büyük çabalar sarf edildiğini belirterek "Ancak krizin bitiş noktasına çok uzakta olduğumuzun da farkındayız" dedi.

Aşılamaların başlaması nedeniyle 2021'de seyahatlerde yavaş bir normalleşme beklendiğini belirten WTO, pek çok ülkenin "salgının dönüşen doğası gereği" karantina, test zorunluluğu, sınır kapama gibi katı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktuğuna da işaret etti.

DW/BK,SSB

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