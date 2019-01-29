 BM temsilcisinden İsrail’e karşı küresel eylem çağrısı | DÜNYA | DW | 30.01.2019

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DÜNYA

BM temsilcisinden İsrail’e karşı küresel eylem çağrısı

BM Özel Raportörü Lynk İsrail’in Yahudi yerleşim yerleri inşa etme politikasını eleştirerek, uluslararası toplumu kararlı bir tepki göstermeye çağırdı. Lynk aksi halde "ilhaka giden yoldaki son çıkış kaçırılacak" dedi.

Israel Siedlung im Westjordanland (picture alliance/newscom/D. Hill)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerleri inşa etme faaliyetlerine karşı "küresel eylem" çağrısında bulundu.

Lynk, Çarşamba günü Cenevre'de yaptığı yazılı açıklamada, iki devletli çözüme bir şans verilebilmesi için uluslararası toplumun "yakın zamanda yoğunlaşan yerleşim faaliyetlerine" kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

BM yetkilisi, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutumuna dünya yanıtsız bırakırsa, "ilhaka giden yoldaki son çıkışın" kaçırılacağı uyarısında bulundu. Lynk, açıklamasında, uluslararası toplumun iki devletli çözüme destek vermesine rağmen, İsrail'in ilhak siyasetini engellemek için çaba gösterilmemesini eleştirdi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri inşaatından bir görüntü (2017)

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri inşaatından bir görüntü (2017)

BM Özel Raportörü Lynk, açıklamasında Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Beytüllahim ve Ramallah'taki mevcut yerleşim yerlerini genişletme çabalarını hatırlattı.

Lynk, İsrail'e yer açabilmek için Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerinden sürülme tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasını bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Bunun yanı sıra Lnyk, İsrail parlamentosu Knesset'te, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlerin mallarının ellerinden alınmasını meşrulaştıran kararı yasa dışı olarak değerlendirdi.

İsrail ordusunun tutumunu da eleştiren Lynk, Filistinlilere ait zeytinlikler ve diğer temel geçim kaynaklarına yerleşimciler tarafından zarar verilmesi, Filistinlilerin yaralanması ve hatta öldürülmeleri karşısında ordunun seyirci kaldığını ifade etti.

DW,KNA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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