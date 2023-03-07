BM: Türkiye'deki deprem hasarı 100 milyar doları aşacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilisi Louisa Vinton, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'de yol açtığı hasarın 100 milyar doları aşacağı yönündeki öngörüyü kamuoyuyla paylaştı.

Gaziantep'ten video konferans aracılığıyla gazetecilere açıklamada bulunan Vinton, "Yapılan hesaplamalardan hasarın 100 milyar doları aşacağı açık şekilde görülüyor" dedi. BM yetkilisi, bu meblağın üstüne toparlanma maliyetlerinin de ekleneceğini belirtti.

Vinton, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış toplanması amacıyla 16 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek uluslararası konferans için de 100 milyar dolar olarak hesaplanan geçici verinin esas alındığını söyledi.

Türkiye'ye yurt dışından yapılan ayni yardımlar

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından dış temsilcilikler eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan grafikli paylaşıma göre, deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurdu. Ayrıca şu ana kadar 179 bin 655 çadır, 2 bin 76 yaşam konteyneri ve 2 bin 75 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 879 bin 145 battaniye, 269 bin 747 uyku tulumu, 96 bin 462 yatak, 33 bin 810 jeneratör, 7 bin 488 ton giyecek, 4 bin 109 ton hijyen tıbbi malzeme ve 6 bin 908 ton gıda da Türkiye'ye ulaştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT