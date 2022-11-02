BM: Son 30 yılda sıcaklığın en fazla arttığı kıta Avrupa

Birleşmiş Milletler'e bağlı WMO'nun yayınladığı rapor, son 30 yılda Avrupa'daki sıcaklığın dünya ortalamasına göre iki kat fazla arttığını ortaya koydu. Kıtada, sıcaklık her on yılda 0,5 derece arttı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son 30 yılda Avrupa kıtasındaki hava sıcaklıklarının dünya ortalamasına kıyasla iki kat fazla arttığını belirterek, sıcaklığın en fazla arttığı kıtanın Avrupa olduğunu bildirdi.

WMO ile Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğini gözlemleme kuruluşu Copernicus, "Avrupa'da İklimin Durumu" başlıklı raporu bugün Cenevre'de açıkladı.

Raporda, Avrupa'daki hava sıcaklıklarında artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekilerek, gelecekte olağanüstü sıcak hava dalgaları, orman yangınları, sel ve taşkınların topluma, ekonomiye ve ekosisteme zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde 6 Kasım'da başlayacak olan Dünya İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde açıklanan raporda, 2021'de Avrupa'daki hava sıcaklıkları, kara ve denizdeki sıcak hava dalgaları ve yağışlar ile buzulların durumu değerlendirildi.

Sıcaklık her on yılda bir 0,5 derece arttı

Rapora göre, 1991 yılından 2021'e kadar Avrupa'daki hava sıcaklıkları her on yılda bir ortalama 0,5 derece artış gösterdi.

1997'den 2021'e kadar Alp Dağları'ndaki buzullarda da yaklaşık 30 metre incelme oldu. Grönland'ın en yüksek noktasında dahi 2021 yazında buzullarda erime ve yağış kaydedildi. Grönland'daki buzul tabakasının erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesini hızlandıracağına dikkat çekildi.

Fotoğraf: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Raporda, 2021 yılındaki aşırı hava ve iklim olayları nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 500 bin kişinin evlerinin ve mallarının zarar gördüğü ifade edildi. Aşırı hava olaylarının yüzde 84'ünü seller ve fırtınaların oluşturduğu belirtildi.

Maddi zarar 50 milyar euroyu aştı

Raporda, aşırı hava ve iklim olayları nedeniyle meydana gelen ekonomik zararın 50 milyar euroyu aştığı kaydedildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Avrupa, ısınan dünyanın canlı bir örneğini sunuyor ve iyi hazırlanan toplumların bile aşırı hava olaylarının etkilerinden korunamayacağını bize gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen Avrupa'nın sera gazı emisyonlarının azaltılmasında "iyi bir tempo" yakaladığını belirten Taalas, Paris İklim Anlaşması'nda öngörüldüğü şekilde bu yüzyılın ortasına kadar karbon nötr hedefine ulaşılması için Avrupa'nın "kilit bir rol oynayabileceğini" söyledi.

KNA,epd / JD,ET