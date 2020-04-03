 BM salgına odaklanılması için ateşkes çağrısını yineledi | DÜNYA | DW | 03.04.2020

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DÜNYA

BM salgına odaklanılması için ateşkes çağrısını yineledi

BM Genel Sekreteri, iç savaş halinde olan ülkelerin çatışmalar nedeniyle koronavirüs salgınına karşı önlem alamadığını vurgulayarak, daha önce yaptığı dünya genelinde ateşkes çağrısını yineledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmeleri için iç savaşın sürdüğü Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde tüm taraflara seslenerek ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineledi.

New York’taki BM binasında yaptığı basın açıklamasında “En kötüsünü henüz görmedik” diyen Guterres, COVID-19 dalgasının şimdi savaş halinde olan bölgeleri tehdit ettiğini söyledi.

Guterres, 23 Mart'ta yaptığı ateşkes çağrısının bir nebze sonuç verdiğini ancak hala bazı ülkelerde çatışmaların sürdüğünü belirterek, bu durumun yetkililerin virüsle mücadele planı ortaya koymalarını engellediğinin altını çizdi.

Dünya genelinde acil ateşkes ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, “Virüs sınırları nasıl hızlı bir şekilde geçebileceğini, ulaştığı ülkelere zarar verip yaşamı nasıl altüst edebileceğini kanıtladı” dedi.

Barış çağrısına çatışmaların yaşandığı Libya, Suriye, Yemen, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Ukrayna Filipinler, Sudan ve Güney Sudan gibi ülkelerdeki taraflardan destek mesajı geldiğini belirten Guterres, ancak sözle uygulamanın her zaman örtüşmediğini belirtti. 

Guterres, “Çoğunda çatışmaların durumuyla ilgili bir değişiklik olmadı, hatta bazılarında daha arttı” diye konuştu.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Guterres, “Bu sorunların üstesinden gelmek için diplomatik çabaları artırmalıyız; silahları susturmak için barışın sesini yükseltmeliyiz” dedi.

 AFP/GY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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