BM raporu: İnsanlık kendi geçim kaynaklarını yok ediyor

BM'nin raporuna göre bir milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Biyolojik çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES), dünya genelindeki canlı türlerine ilişkin bin 800 sayfalık raporunu Pazartesi günü Paris'te açıkladı. Raporda başta tarım alanında olmak üzere acilen köklü değişiklikler yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunularak insanlığın kendi geçim kaynaklarını zarar verip yok ettiği belirtiyor.

Bilim insanlarının tahminen 8 milyon türün durumu hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırması tarımcılık, tüketim ve doğayı koruma alanında acil değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

BM, biyoçeşitlilik uzmanları paneli başkanı Robert Watson, türlerin yok olmasının en az iklim değişikliği kadar insanlığı tehdit ettiğini belirtti. Watson gıda güvenliği, sağlığı ve kalitesinin türlerin yok olması nedeniyle risk altında olduğunu vurguladı.

Tehdit altındaki arılar meyve ve sebzelerin oluşması için tozlaşmayı sağlıyor

BM araştırmacılarına göre en fazla böcekler tehdit altında. Avrupa'da böceklerin sayısı son otuz yılda yüzde 80 oranında azaldı. Mercanlar da uzmanlara göre yok olmak üzere.

Türlerin zarar görmesinin sebebi insanlar

BM raporu tarımcılık, ağaçların kesilmesi, madencilik, balıkçılık ve avcılığın türlerin yok olmasının başlıca sebebi olduğunu gösteriyor.

Ekonominin büyümeyi değil yaşam kalitesini öne çıkarmak gerektiğini dile getiren uzmanlar, sürdürülebilir tarımcılık, balıkçılıkta etkili kota uygulamaları ve doğanın korunması için yapılan kamu yardımlarında reforma gidilmesini öneriyor.

Raporun sonuçları yankı buldu

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, iklimi koruma konusunda olduğu gibi dünya genelinde "türlerin korunması anlaşması" yapılmasını önerdi. Schulze değişiklikleri hayata geçirme konusunda tarım teşviklerinin etkili bir araç olabileceğini savundu.

Yeşiller Partisi çevre koruma sözcüsü Steffi Lemke de Alman hükümetinden biyoçeşitliliğin korunması için tarım alanında değişim istedi ve neonikotinoid ile glifosat gibi tarım zehirlerinin artık kullanılmaması konusunda uyardı.

Çevre koruma örgütü BUND, siyasetçilerin bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ve devamlı ekonomik büyüme yerine sürdürülebilirliği öne çıkarmalarını istedi. Bir diğer çevre koruma örgütü Greenpeace sözcüsü Eric Darier, et yemekten feragat edilmesi çağrısında bulundu.

AFP/DK, BK

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