BM raportöründen İsrail'e "soykırım" suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de "soykırım" eylemleri gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için "makul sebepler" bulunduğunu iddia etti.

Albanese, "Bir Soykırım Anatomisi" başlıklı raporunda, İsrail'in BM Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen beş eylemden üçünü gerçekleştirdiğine dair net emareler bulunduğunu belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese Fotoğraf: Riccardo Antimiani/ANSA/picture alliance

Albanese, bu üç eylemi, "bir grubun üyelerini öldürmek, grubun üyelerine fiziki ya da ruhsal açıdan ciddi şekilde zarar vermek, grubun fiziki varlığını tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşam koşullarına kasten tabi tutmak" olarak sıraladı.

BM Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde soykırım tanımı yapılırken söz konusu üç unsurun yanı sıra "grup içinde doğumların engellenmesine yönelik önlemler alınması" ve "grup bünyesindeki çocukların zorla başka bir gruba aktarılması" eylemleri bulunuyor.

"Etnik temizlik" uyarısı

Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan ancak BM adına konuşmayan Albanese, raporunda "Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım eylemleri gerçekleştirildiğini gösteren eşiğin aşıldığına inanılmasını sağlayacak makul sebepler" olduğunu bildirdi.

"Etnik temizlik" uyarısında da bulunan Albanese, "İsrail'in Gazze saldırısının baskın mahiyeti ve çapının yanı sıra çektirdiği yıkıcı yaşam koşulları, Filistinlileri fiziksel olarak grup hâlinde ortadan kaldırma niyetini açığa çıkarıyor" ifadesine verdi.

İsrail: Çirkin suçlamalar

Albanese'yi "gerçekleri iğrenç şekilde çarpıtmakla" suçlayan İsrail'in söz konusu raporu "tümüyle reddettiği" duyuruldu. İsrail'in Cenevre'deki diplomatik temsilciliğinden yapılan açıklamada, bu raporun "Yahudi devletinin birliğine zarar vermeye yönelik kampanyanın bir uzantısı" olduğu belirtildi.

Albanese'nin iddialarının "çirkin suçlamalar" olarak tanımlandığı açıklamada, İsrail'in savaşı Hamas'a karşı, Filistinli sivillere değil" denildi.

AFP'nin haberine göre, ABD ise Albanese'yi "İsrail'e karşı ön yargılı" olmakla suçladı. Ajansa konuşan ABD'li bir yetkili, Washington'ın Albanese'nin raporundan "haberdar" olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'de soykırım eylemleri gerçekleştirdiğine inanması için bir neden bulunmadığını" ifade etti.

İsrail, Albanese'yi ve bu ismin raportörlüğe getirilmesini uzun süredir eleştiriyor. İsrail, 7 Ekim'deki Hamas saldırısının antisemitist olmadığını belirtmesi üzerine geçen ay Albanese'ye vize yasağı getirmişti.

DW,AFP/CÖ,EC

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