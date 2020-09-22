 BM: Pandemide kahreden eşik aşıldı | DÜNYA | DW | 29.09.2020

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DÜNYA

BM: Pandemide kahreden eşik aşıldı

BM, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Indien Coronavirus (picture-alliance/AP Photo/C. Anand)

Tüm dünyayı etkisi altını alan koronavirüs pandemisinde bir eşik daha aşıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "kahreden bir dönüm noktası" sözleriyle koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

Bunun insanı "uyuşturan bir sayı" olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri, "Buna rağmen her bir yaşam, önemini kaybetmemeli. Babalar, anneler, ağabeyler, kız kardeşler, arkadaşlar ve meslektaşlar..." dedi. Guterres, dünyanın her tarafındaki insanları mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ve maske takmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres

Pandeminin meydana getirdiği zorluğun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirten Guterres, bunun için sorumluluk sahibi yöneticilerim, bilimin ve dünya genelinde işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

En fazla ölüm ABD'de 

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867, vaka sayısı ise 33 milyon 282 bin 969.

Covid ölümlerinin en fazla yaşandığı ülke 205 bin 69 ölüm ile ABD, ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor. Vaka sayısının da giderek arttığı Hindistan'ın pandeminin yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı dün akşam koronavirüsle ilgili son verileri açıkladı. 28 Eylül itibarıyla son 24 saatte 115 bin 523 Covid-19 testi yapıldı, bin 412 kişiye hastalık tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti, bin 422 kişinin de Covid-19 tedavisi tamamlandı.

dpa,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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