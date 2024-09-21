BM: Cihazların patlatılması uluslararası hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturumda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırıları "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi. Türk açıklamasında, 17 ve 18 Eylül'deki patlamalar için, "Eğer saldıran taraf insancıl uluslararası hukukun bağlayıcı kurallarını, özellikle de sivillere yönelik olası etkilerini öngöremiyorsa, o saldırı düzenlenemez" ifadelerini kullandı.

Volker Türk, toplam 37 kişinin öldüğü ve 3 bin kadar kişinin yaralandığı patlamalarda, iletişim araçlarının silaha dönüştüğü, günlük hayatın akışı içinde pazar yerlerinde, sokak köşelerinde ve evlerde aynı anda patladığı, bunun da bu savaşta yeni bir gelişmeyi temsil ettiğini söyledi.

Türk, "Yetkililerin üniversitelerde, bankalarda ve hastanelerde patlamamış cihazları söktüğü bildirildi. Bu durum, Ekim 2023'ten bu yana giderek daha istikrarsız bir durumda olan, ciddi ve uzun süredir devam eden bir ekonomik kriz altında çökmekteki Lübnan halkı arasında yaygın bir korku, panik ve dehşete yol açtı. Bu yeni normal olamaz" dedi. Türk, uluslararası insancıl hukuka göre taşınabilir nesnelere patlayıcı tuzak kurulmasının yasak olduğunu da belirterek, "Bilinçli şekilde sivil halk arasında terörü yaygınlaştırmak bir savaş suçudur diye konuştu.

Lübnan'dan İsrail'e "terör" suçlaması

BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib de çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail'i "terörizm" ile suçlayan Buhabib, cihazların uzaktan patlatılmasıyla düzenlenen saldırıları "Şiddet ve terör yönüyle öne çıkan ve savaşlarda şimdiye kadar görülmemiş bir yöntem" olarak değerlendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı, kimde olduğu veya onu taşıyanların yakınında kimlerin bulunduğu gözetilmeden cihazların patlatıldığını belirterek, İsrail'i "haydut devlet" olarak niteledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da meydana gelen patlamalardan İsrail'i sorumlu tutmuş, misilleme yapmakla tehdit etmişti.

İsrail: Bu teröristle mücadele için gücümüzü kullanacağız

İsrail'in BM'deki Daimî Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon ise Lübnan'daki patlamalara ilişkin suçlamalara cevap vermekten kaçınırken, "Ancak bu teröristlerle mücadele için elimizdeki bütün gücü kullanacağımızı söylemek isterim" diye karşılık verdi. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile bir savaşa girme amacı olmadığını da belirten Danon, öte yandan mevcut şekilde de gidişatın devam edemeyeceğini savundu. Danon, İsrail'in diplomatik çözüme öncelik verdiğini ve gerginliğin tırmanmasını "engellemek" istediğini ifade etti.

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısı sonrasında Gazze'de başlayan savaşla birlikte İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar da arttı. Lübnan'da, çoğu Hizbullah mensubu olduğu belirtilen yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında da asker ve sivillerden can kaybı olduğu bildirildi. İki tarafta da sınır bölgelerde yaşayan çok sayıda kişi evini terk ederek saldırılar yüzünden başka yerlere yerleştirildi.

AFP, dpa, Reuters/ETO,JD

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