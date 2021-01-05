BM: Kıbrıs'ta zaman aleyhimize işliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderleri "gerçekleştirilebilecek en yakın zamanda" görüşmelere davet edeceğini açıkladı. Guterres, bu seferki görüşmelerin diğerlerinden "farklı" olmak zorunda olduğuna vurgu yaparak tarafların ortak vizyonunun "gerçek kapsamının ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasını sağlaması" ve "ilerleme kaydetmek için gerekli adımların ana hatlarını çizmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta zamanın, iki tarafın da kabul edebileceği ortak bir siyasi çözüme karşı işlediği uyarısında bulunan Guterres, onlarca yıllık statükonun ardından sahada "geri dönüşü imkansız olabilecek değişimler yaşandığını" belirtti. BM Genel Sekreteri, bunu önlemek için iki toplumun farklılıklarını barışçıl, öngörülü ve kararlı bir şekilde çözme iradesini yeniden göstermesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantı için somut tarih ise vermedi.

"Doğal kaynaklardan iki toplum da yararlanmalı"

Guterres, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynakları ve deniz yetki alanları nedeniyle yaşanan gerilime de işaret ederek gerilimin yatıştırılması için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti, Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısı yapan Guterres, "Kıbrıs'ta ve çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da yararlanması gerektiğini"yeniden vurguladı.

BM Genel Sekreteri Eylül ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından Kıbrıs görüşmelerini yeniden başlatmak istediğini bildirmiş, Ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar ile Rum mevkidaşı Nikos Anastasiadis 3 Kasım'da tanışma toplantısında bir araya gelmişti.

Türkiye "iki devletli çözüm" diyor

BM himayesinde on yıllarca süren Kıbrıs görüşmelerinde son tur 2017 yılında düzenlenmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Türkiye, artık federasyon temelli görüşmelerin anlamının kalmadığı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği tezini savunuyor.

Diğer yandan BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) video-konferans yöntemiyle düzenlenen kapalı oturumda 15 üye ülkeye Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili brifing verdiği bildirildi. AP'ye konuşan BM diplomatları, Guterres'in BMGK'da Kıbrıs konulu bir oturum düzenlenmesi çağrısının geniş destek bulduğunu ve tarafların önkoşulsuz görüşmelere hazır olduklarını bildirmelerinin memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

AP/BK,HT

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