 BM: Kıbrıs′ta zaman aleyhimize işliyor | AVRUPA | DW | 20.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

BM: Kıbrıs'ta zaman aleyhimize işliyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta "geri dönüşü imkansız olabilecek" değişimler yaşandığını belirterek bir an önce görüşmelere yeniden başlanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderleri "gerçekleştirilebilecek en yakın zamanda" görüşmelere davet edeceğini açıkladı. Guterres, bu seferki görüşmelerin diğerlerinden "farklı" olmak zorunda olduğuna vurgu yaparak tarafların ortak vizyonunun "gerçek kapsamının ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasını sağlaması" ve "ilerleme kaydetmek için gerekli adımların ana hatlarını çizmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta zamanın, iki tarafın da kabul edebileceği ortak bir siyasi çözüme karşı işlediği uyarısında bulunan Guterres, onlarca yıllık statükonun ardından sahada "geri dönüşü imkansız olabilecek değişimler yaşandığını" belirtti. BM Genel Sekreteri, bunu önlemek için iki toplumun farklılıklarını barışçıl, öngörülü ve kararlı bir şekilde çözme iradesini yeniden göstermesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantı için somut tarih ise vermedi.

"Doğal kaynaklardan iki toplum da yararlanmalı"

Guterres, Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynakları ve deniz yetki alanları nedeniyle yaşanan gerilime de işaret ederek gerilimin yatıştırılması için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti, Anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısı yapan Guterres, "Kıbrıs'ta ve çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da yararlanması gerektiğini"yeniden vurguladı.

BM Genel Sekreteri Eylül ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından Kıbrıs görüşmelerini yeniden başlatmak istediğini bildirmiş, Ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar ile Rum mevkidaşı Nikos Anastasiadis 3 Kasım'da tanışma toplantısında bir araya gelmişti.

Türkiye "iki devletli çözüm" diyor

BM himayesinde on yıllarca süren Kıbrıs görüşmelerinde son tur 2017 yılında düzenlenmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Türkiye, artık federasyon temelli görüşmelerin anlamının kalmadığı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği tezini savunuyor.

Diğer yandan BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) video-konferans yöntemiyle düzenlenen kapalı oturumda 15 üye ülkeye Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili brifing verdiği bildirildi. AP'ye konuşan BM diplomatları, Guterres'in BMGK'da Kıbrıs konulu bir oturum düzenlenmesi çağrısının geniş destek bulduğunu ve tarafların önkoşulsuz görüşmelere hazır olduklarını bildirmelerinin memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

AP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Kuzey Kıbrıs'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümün müzakare" edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ziyareti kapsamında 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'a da gidecek.  

Erdoğan ve Bahçeli Maraş'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıl kapalı kaldıktan sonra kısmen açılan Maraş'ı ziyaret ediyor. Ancak adanın her iki yakasından da ziyarete tepkiler var.  

Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Kıbrıs'tan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 46 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş'a yapacağı ziyarete tepki geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades ziyareti "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyondur" sözleriyle eleştirdi.  

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'den Doğu Akdeniz çağrısı

Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de oluşturdukları üçlü formatın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu vurguladı.  

Benzer içerik

Libyen Proteste gegen Haftar-Truppen in Tripolis

BM'den Sirte'ye uluslararası gözlem gücü hamlesi 05.01.2021

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için Sirte kentine uluslararası gözlem gücü konuşlandırılmasını önerdi. Sirte, petrol yataklarına açılan kapı konumunda.

Iran I Mord an Mohsen Fakhrizadeh

Nükleer fizikçi suikasti sonrası BM’den itidal çağrısı 28.11.2020

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’ye düzenlenen suikast sonrasında itidal çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.

Zyperns Präsident Nikos Anastasiades am 17.03.2013

Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı 19.10.2020

Kıbrıslı Rum lider, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek BM'nin müzakerelere yeniden başlama girişimine destek vermeye çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sembol fotoğraf

Midilli'ye geçen 27 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye'den botla Midilli Adası'na ulaşan 27 sığınmacı, geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu kıyıda geçirdikten sonra, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Bir sığınmacı ise yaşamını yitirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  