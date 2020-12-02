BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Küresel ısınmayla mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan raporda, pandemi nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği sözlere rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun, korona kısıtlamalarının ardından ekonomiyi canlandırırken çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği vurgulandı. Ancak bu şekilde iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda çevre dostu ekonomiyle ilgili planların da İklim Anlaşlaması'na dahil edilmesi istendi.

Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu söyleyen UNEP Başkanı Inger Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020'nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti.

Yeşil ekonomi önerisi

Küresel ekonominin canlanmasının "yeşil" bir persfektifle planlanması gerektiğini ifade eden Andersen, buna fosil enerji kaynakları için sübvansiyonların kısılması ile hava ve deniz trafiğinde düşünce değişikliğine gidilmesi gibi örnekler verdi. Her yıl açıklanan Emisyon Haritası raporuna göre dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yüzde beşinden bu iki branş sorumlu.

Raporda kişilere düşen sorumluluklara da dikkat çekiliyor. Özel kişilerin tüketim alışkanlıklarının da küresel emisyonun üçte birini oluşturduğu belirtilerek dünya nüfusunu oluşturan zenginlerin yoksulların iki katından fazla sera gazı ürettikleri de vurgulanıyor.

Türkiye imzaladı, ama onaylamadı

12 Aralık 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın endüstri çağı öncesine göre 2 derecenin altında, mümkünse 1,5 derecede durdurulması hedeflenmişti. Ancak yapılan ölçümlere göre küresel ısınma şimdiden 1,2 dereceye dayanmış durumda. Türkiye, anlaşmaya imza atmasına rağmen anlaşmanın onay sürecini tamamlamayan sekiz ülkeden biri.

dpa,AFP / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe