BM, İsrail ve Hamas'ı kara listeye ekliyor

BM, Gazze'de çocukların gördüğü zarar nedeniyle İsrail'i Rusya ve IŞİD'in olduğu kara listeye ekleme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Hamas'ı "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve örgütler" listesine ekleme kararı aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kararını önümüzdeki birkaç gün içinde Güvenlik Konseyine bildirecek.

İsrail'in listeye eklenmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bir yaptırımda bulunması beklenmiyor. Sahadaki gerçekliğe somut bir etkisi olmayan kararın yine de İsrail üzerinde artan uluslararası kamuoyu baskısını pekiştireceği değerlendiriliyor.

Karar; İsrail'in çocuk haklarını ihlal ettiği, çocukların yaşamlarını tehlikeye attığının tescili anlamına geliyor.

Listede halihazırda terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra Ukrayna işgali yüzünden Rusya da bulunuyor. Hamas dışında İslami Cihad da kara listeye alınacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'ı aynı anda kara listeye ekleme kararı aldı. Fotoğraf: Omar Havana/AP/picture alliance

Guterres'in ofisi İsrail'in kara listeye ekleneceğini bu ülkenin BM temsilcisi Gilad Erdan'a önceden bildirdi. Normalde 18 Haziran'dan önce açıklanmayacak kararı da Erdan kamuoyuyla paylaştı.

Yaptığı açıklamada İsrailli temsilci, "Bu utanç verici karar Hamas'a savaşı genişletmek için sadece umut veriyor. Hamas şimdi okulları ve hastaneleri daha fazla kullanacak çünkü Genel Sekreter (Guterres) onları umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Erdan, BM temsilcisi ile telefondaymış gibi göründüğü ve karara itiraz ettiği anların videosunu sosyal medya sitesi X'te paylaştı.

BM'den yapılan açıklamada, İsrail'in listeye ekleneceğinin "nezaketen önceden haber verildiğine" dikkat çekilerek, paylaşılan video karşısında şoke oldukları kaydedildi.

Netanyahu: En ahlâklı ordu IDF

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, "BM, Hamas katillerini destekleyenlere katılarak kendini kara listeye ekledi. IDF dünyanın en ahlâklı ordusudur, hayal ürünü BM kararı bunu değiştirmeyecek" dedi.

Guterres'in adımı Filistin tarafında ise memnuniyetle karşılandı. Filistin'in BM temsilcisi Riyad Mansour, "İsrail'i utanç listesine eklemek ölen evlatlarımızı geri getirmeyecek, ancak doğru yolda atılmış önemli bir adım" diye konuştu.

İnsan hakları örgütleri İsrailin listeye eklenmesi için uzun zamandır çalışıyordu. BM, son Gazze savaşından çok önce, 2022 yılında İsrail'e "tutumunda iyileşme göstermezse" kara listeye gireceği uyarısında bulunmuştu.

7 Ekim'deki Hamas baskınını izleyen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bine dayandı. Gazze yönetimine göre şu ana kadar çoğu çocuk en az 32 kişi ise açlıktan öldü.

Haber ajansı AP'nin analizine göre, kadın ve çocuk ölümleri uluslararası toplumun baskısı ve uyarılarına rağmen Nisan ayında hâlâ yüzde 40 seviyesindeydi. Savaşın başladığı Ekim ayında Gazze'de yaşamını yitirenlerin yüzde 60'ını kadın ve çocuklar oluşturuyordu.

AP,Reuters / MUK,EC

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