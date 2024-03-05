BM'den 7 Ekim saldırılarında cinsel şiddet açıklaması

BM, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında kadınların cinsel şiddete uğradığına ilişkin emareler bulunduğunu açıkladı. Bu şiddetin rehineler için hâlâ devam ettiğine inanmak için "makul sebepler bulunduğu" belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim terör saldırısıyla ilgili yeni bir raporu açıkladı. Pazartesi günü açıklanan raporda, Hamas'ın saldırı sırasında kadınlara tecavüz ettiğine ve insanlık dışı muamelede bulunduğuna inanmak için "makul sebepler olduğu" belirtildi.

Beraberindeki 9 teknik ekip üyesiyle 29 Ocak-14 Şubat arasında İsrail ve Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleştiren BM Özel Temsilcisi, bu tür bir şiddetin "hâlâ devam ettiğine dair de makul sebepler olduğunu" ifade etti. Patten, Hamas'ın Kasım ayında varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bıraktığı rehinelerin ilk ifadelerine dayanarak ekibin bazı kadın ve çocukların rehin tutuldukları sürede "tecavüz ve cinselleştirilmiş işkence" dahil olmak üzere cinsel şiddete uğradığına dair açık ve ikna edici bilgilere ulaştıklarını söyledi.

Patten, ekibin cinsel şiddet mağdurlarıyla görüşemediğini ancak İsrail kurumlarıyla 33 toplantı gerçekleştirdiğini, bunun yanı sıra 7 Ekim saldırılarından kurtulanların, tanıkların, serbest bırakılan rehinelerin ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişiyle görüştüklerini ifade etti. Patten, ekibin 5 binden fazla fotoğrafı ve 50 saatlik video kayıtlarını incelediğini de sözlerine ekledi.

Gazze civarında 7 Ekim saldırıları ile bağlantılı olarak "en az üç ayrı bölgede tecavüz ve toplu tecavüz dahil cinsel şiddet vakalarının yaşandığı yönünde işaretler" olduğunu belirten Patten, Nova Müzik Festivali'nin düzenlendiği bölgeye ilişkin, "Tecavüze ve/veya toplu tecavüze maruz kalan ve sonra öldürülen ya da tecavüz edilirken öldürülen mağdurların söz konusu olduğu birden fazla olayın yaşandığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" söyledi. Pattern, en az iki kadın cesedine cinsel şiddet uygulandığına tanık olan başkalarının da bulunduğunu kaydetti.

BM yetkilisi, 7 Ekim saldırılarında ve sonrasında cinsel şiddet olaylarının ne derece yaygın yaşandığının tam anlamıyla ortaya çıkmasının ise aylar ya da yıllar alabileceğini, belki de hiçbir zaman tam olarak bilinemeyeceğini söyledi.

Hamas, militanlarına yönelik cinsel şiddet iddialarını reddetmişti.

İsrail'e erişim izni çağrısı

Patten, ekibin bölgeye ziyareti cinsel şiddet iddialarını araştırmak değil, Genel Sekreter Antonio Guterres'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddete yönelik yıllık raporu ve BM Güvenlik Kurulu için bilgi toplamak ve bu bilgiyi teyit etmek amaçlı olduğunu hatırlattı. Özel Temsilci, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'na söz konusu iddialara ilişkin tam teşekküllü soruşturmalar yürütmesine yönelik erişim izni vermesi önerisinde bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği terör saldırılarında İsrail verilerine göre yaklaşık bin 160 kişi öldürüldü, 250 kişi rehin alındı. Hamas kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in bu saldırıların ardından Gazze'ye başlattığı operasyonlarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 30 bin 534'e ulaştı. Öldürülenlerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. BM'ye göre, yeterli insani yardımın ulaştırılamadığı bölgedeki 2 milyon 300 binlik nüfusun dörtte biri kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

AP,AFP/SÖ,JD

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