BM Genel Kurulu'ndan Filistin'in BM'ye tam üyeliğine onay

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine yönelik tasarıyı kabul etti. Kararın geçerli olabilmesi için BMGK'den de geçmesi gerekiyor. Ancak Konsey üyesi ABD daha önce benzer bir tasarıyı veto etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine yönelik karar tasarısının 9'a karşı 143 oyla onayladı. Oylamada 25 ülke de çekimser oy kullandı. Kabul edilen tasarıyla birlikte Genel Kurul, BM Güvenlik Konseyi'nden konuyu "anlayışlı" bir biçimde bir kez daha ele almasını talep etti.

Filistin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi halinde, fiilen uluslararası toplum tarafından devlet olarak tanınmış olacak. Ancak bunun olabilmesi için söz konusu kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor. Konsey'in daimi üyelerinden ABD, geçtiğimiz ay aynı amaca yönelik yapılan oylamada ret oyu kullanarak kararı veto etmişti.

İsrail: Karar, Hamas için bir ödül

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, sonucun "Hamas için bir ödül" olduğunu dile getirdi. Bakan Katz, açıklamasının devamında, "BM Genel Kurulu'nda bugün alınan bu saçma karar, BM'nin yapısal önyargılarının ve örgütün Guterres önderliğinde neden önemsiz bir kuruma dönüştüğünün altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

Riyad Mansur Fotoğraf: picture alliance/AP Photo

Filistin'in BM nezdindeki daimi gözlemcisi Riyad Mansur, oylamadan önce yaptığı açıklamada, "Biz barış istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz" demiş ve verilecek evet oylarının, başka bir devlete karşı olmayacağını, sadece Filistin'in varlığının kabulü anlamına geleceğini ifade etmişti. Mansur ayrıca bunun, "barışa bir yatırım" anlamı taşıyacağını da belirtmişti.

Mansur'dan sonra söz alan İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise "Aranızda bu kadar çok kişi Yahudilerden nefret ederken, Filistinlilerin barışsever olmamasını hiç umursamıyorsunuz" diyerek oylamaya sunulan bir tasarının kopyasını yırttı ve "utanın" ifadesini kullandı.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, BM'ye tam üye olabilmek için çaba sarf etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Filistinliler onlarca yıldır İsrail'in 1967'deki savaştan sonra işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni içine alan bir devlet kurmak istiyor.

Reuters / ET,CÖ

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