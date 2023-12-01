BM: Gazze'de çatışmaların başlaması bir felaket

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Cuma sabahı itibarıyla sona ermesi üzerine Gazze'de yeniden tırmanışa geçen çatışmaları "Bir felaket" olarak tanımladı.

Türk, Cuma günü yaptığı açıklamada, "İsrail siyasi ve askeri liderliklerinin operasyonları genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıklarına işaret eden son açıklamaları çok endişe verici" dedi. Bir haftadır devam eden geçici ateşkesin bu sabah sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırılarının başladığı haber verilirken, İsrail'in bu saldırılara karşılık verdiği belirtiliyor.

Türk, çatışan taraflar üzerinde etkili olan siyasi otoritelere ateşkesin yeniden sağlanması için çabalarını iki katına çıkarmaları çağrısında bulundu. Şiddete derhal son verilmesini ve kalan tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden Türk, "İşgalci bir güç olarak İsrail'in" Gazze halkına temel ihtiyaç malzemelerini sağlaması çağrısı yaptı.

Ateşkes için arabuluculuk yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, 24 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin yeniden sağlanmasına yönelik müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Volker Türk Fotoğraf: Martal Trezzini/dpa/picture alliance

"İsrail, Hamas saldırılarından haberdardı"

Bu arada New York Times gazetesi ilginç bir iddiada bulundu. Gazetede yer alan habere göre İsrail, İslamcı Hamas'ın saldırı planından en az bir yıl önce haberdar oldu. Haberde, Hamas tarafından hazırlanan yaklaşık 40 sayfalık savaş planında saldırının ayrıntılı bir şekilde tarif edildiği belirtilirken, İsrailli askeri ve istihbarat yetkililerinin planı yakından inceledikleri ancak "çok iddialı ve Hamas'ın gerçekleştirme olasılığı zor olduğu" düşüncesiyle dikkate almadıkları ifade edildi.

Netanyahu plandan ne ölçüde haberdardı?

İsrail hükümet sözcüsü Tal Heinrich Cuma günü amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli CNN televizyonuna verdiği demeçte New York Times'da yer alan habere ilişkin açıklamalarda bulundu. Heinrich, Hamas saldırısını İsrail açısından "Elbette bir başarısızlıktı" sözleriyle değerlendirdi.

Sözcü Heinrich, İsrail'in "olanları yakından inceleyeceğini ve bunlardan ders çıkaracağını" belirtirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Hamas'ın söz konusu planından ne ölçüde haberdar olduğu ya da belgeleri okuyup okumadığı sorusuna, "Araştıracağız. Başbakan da bu konuda konuştu. Doğru zaman geldiğinde daha fazlasını söyleyecektir" yanıtını verdi.

KNA,dpa / TY,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?