 BM Göç Paktı Belçika’da hükümeti dağıttı | AVRUPA | DW | 09.12.2018

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AVRUPA

BM Göç Paktı Belçika’da hükümeti dağıttı

Belçika'da Birleşmiş Milletler Göç Paktı üzerinden başlayan tartışma koalisyon hükümetinin dağılmasına neden oldu. Flaman milliyetçisi N-VA hükümetten çekildiğini açıkladı.

Belgien Brüssel PK Premierminister Charles Michel (picture-alliance/dpa/N. Maeterlinck)

Belçika Başbakanı Charles Michel

Belçika'da Başbakan Charles Michel'in Birleşmiş Millet Göç Paktı'nı imzalama kararı alması üzerine koalisyonda yer alan partilerden Yeni Flaman İttifakı (N-VA) hükümetten çekildi.

N-VA üyesi İçişleri Bakanı Jan Jambon RTBF televizyon kanalında bir açıklama yaparak hükümetten çekildiklerini kamuoyuna duyurdu. Jambon kendisiyle birlikte maliye, savunma bakanları ve göçten sorumlu devlet müsteşarının da istifa ettiğini söyledi. Böylece Belçika'da genel seçimlere beş ay kala Charles Michel hükümeti parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Belçika Başbakanı Charles Michel Perşembe günü parlamentoda yaşanan ateşli tartışmada Flaman milliyetçisi ve muhafazakâr N-VA'nın itirazlarına rağmen Fas'ta BM Göç Paktı'nın imzalanacağı Birleşmiş Milletler Konferansı'na gitme kararı aldığını açıklamıştı. Koalisyonu oluşturan diğer üç parti de BM Göç Paktı'nın imzalanmasını savunuyor.

Parlamentoda perşembe günü yapılan oylamada Birleşmiş Millet Göç Paktı'nın imzalanması 107 leyhte ve 36 aleyhte oyla kabul edilmişti. Oylamada N-VA'nın yanı sıra yabancı düşmanı ve aşırı sağcı Vlaams Belang (Flaman Menfaati) aleyhte oy kullanmıştı.

AFP / EC, MY

©Deutsche Welle Türkçe

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