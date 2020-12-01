 BM: Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde | EKONOMİ | DW | 03.12.2020

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EKONOMİ

BM: Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre dünya gıda fiyatları endeksi altı aylık yükselişini sürdürerek Kasım ayında yaklaşık altı yılın zirvesine çıktı.

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BM koronavirüs nedeniyle 130 milyon insanın daha aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Salgının en çok yoksulları vurduğunu belirten BM, "küresel ticaret politikaları değişmeli" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıklamasına göre, dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayında 2012 Temmuz ayından beri aylık olarak en yüksek artışını gösterdi. Endeks Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ve şeker gibi gıdalardan oluşan sepetin fiyatını ölçen FAO gıda fiyatları endeksi, Kasım ayında 105.0'a yükseldi. Ekim ayı için 100.9 olarak açıklanan endeks değeri ise 101.0 olarak revize edildi.    

Bitkisel yağ fiyatları ise palm yağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 14,5 artışla endeksin genelindeki yükselişe öncülük etti. Fiyatlardaki yükseliş küresel stoklardaki azalmadan kaynaklandı.

Tahıl fiyatları endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseliş kaydetti. Fakat endeks geçen yılın yüzde 19,9 üzerinde bir değer almış oldu.

Buğday ihracat fiyatları, Arjantin'deki "düşük hasat beklentilerinin" sonucunda yukarı hareket ederken, darı fiyatları ise kısmen ABD ve Ukrayna'daki hasat tahminlerinin azalmasıyla yükseldi. Pirinç fiyatları ise yatay seyretti.

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FAO'dan uyarı

FAO, koronavirüs salgını nedeniyle artan fiyatların "küresel gıda güvenlisizliğine" neden olduğunu belirtti.

Salgının zaten çatışmalar, hastalıklar ve hava olayları nedeniyle kırılgan olan durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekildi. FAO "34'ü Afrika'da olmak üzere 45 ülkenin gıda yardımına ihtiyacı olacak" açıklamasında bulundu.

Ortalama şeker fiyatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya ve Tayland'daki hasadın azalacağı ve küresel üretimin yetersiz kalacağı kaygılarıyla Ekim ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

Süt ürünleri endeksi ise aylık olarak yüzde 0,9 artarak neredeyse 18 aylık zirvesine çıktı.    

Et endeksi, dokuz aylık düşüş trendini sonlandırarak geçen ay yüzde 0,9 yükseldi. Ancak endeks geçen yıla göre yüzde 13,7 düşüş gösterdi.    

Roma merkezli FAO'nun dünya geneli hububat hasadı tahminini art arda üçüncü defa aşağı revize etse de hasadın 2020'de yıllık olarak rekor seviyeye doğru gittiğini belirtti.    

FAO, 2020 yılı hububat hasat mevsimi için olan tahminini üst üste üçüncü ay da düşürerek 2.75 milyar tondan 2.742 milyar tona revize etti. Fakat bu aşağı revizyon bile yıllık hasat için rekor seviyeye işaret ediyor.

Reuters, AFP / SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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