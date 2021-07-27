 BM: Bu yıl en az 970 sığınmacı Akdeniz′de öldü | Avrupa | DW | 27.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

BM: Bu yıl en az 970 sığınmacı Akdeniz'de öldü

BM, Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun dün batması sonucu 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle, bu yıl içinde Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısının 970'e yükseldiğini açıkladı.

default

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz'den Avrupa'ya sığınmacı taşıyan tekne ve botların batması sonucu sadece bu yıl içinde en az 970 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son olarak Akdeniz'de sığınmacı taşıyan bir bot Libya açıklarında dün batmış, 57 kişi hayatını kaybetmişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Uluslarası Göç Örgütü, Libya açıklarında batan botta yaşamını yitiren 57 kişiden en az 20'sinin kadın, ikisinin çocuk olduğunu bildirdi.

IOM Sözcüsü Paul Dillon, "Hayatta kalan kişiler, bu tür can acıtan sahnelere düzenli olarak müdahale eden personelimize en az 57 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Libya'daki personelimiz çoğunluğu Nijerya, Gana ve Gambiya'dan olan bu göçmenlerden hayatta kalanlara acil tıbbi yardım, yiyecek, su ve barınma imkanı sağladı" dedi.

IOM'in verilerine göre, Akdeniz rotası üzerinden geçişlerde bu yıl, hem durdurulan tekne ve botların sayısında hem de Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısında artış kaydedildi. Daha iyi göç yönetimi uygulamalarının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerden daha fazla dayanışma beklendiğini söyleyen Dillon, ancak bu şekilde göçmen krizine "güvenli ve insani bir yaklaşım getirilebileceğini" ifade etti.

AFP/DBN, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AI: Libya'ya geri gönderilen göçmenler korkunç saldırılara maruz kalıyor

Uluslararası Af Örgütü, Akdeniz'de ele geçirildikten sonra Libya'ya geri gönderilen göçmenlerin gözaltı kamplarında gardiyanların korkunç cinsel saldırılarıyla karşılaştığını bildirdi.  

Akdeniz'de 130 sığınmacıyı taşıyan bot battı

SOS Mediterranee Akdeniz'de 130 sığınmacıyı taşıyan botun battığını, 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Kurtarma gemisi Ocean Viking, devletlere ait kurtarma birimlerinin harekete geçmemesini eleştirdi.  

Libya açıklarında tekne battı: En az 74 kişi öldü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybetti.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

Avrupa Birliği'nde 18 yaş üzeri kişilerin yüzde 70'i aşılandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, böylelikle AB'nin Temmuz hedefine ulaştığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  