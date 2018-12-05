 BM: Biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle gıda üretimi düşüyor | YAŞAM | DW | 22.02.2019

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YAŞAM

BM: Biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle gıda üretimi düşüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle dünyadaki gıda üretiminin düştüğünü açıkladı. FAO'ya göre bu durum, gıda arzı ve çevre için "büyük bir tehdit" oluşturuyor.

Obst und Gemüse-Abteilung im Supermarkt (picture-alliance)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün bugün açıkladığı rapora göre "dünya genelinde biyoçeşitliliğin azaldığına dair kanıtlar artıyor." FAO'ya göre bu durum, gıda arzı ve çevre için "büyük bir tehdit" oluşturuyor.

Raporda "Gıdalarımız için kiritik önemde olan bitki, hayvan ve mikroorganizmalar yok olduğunda bunun geri dönüşü yok" denildi.

"Biyolojik çeşitlilik ya da kısaca biyoçeşitlilik tarımsal ürünlerin hastalık, salgın hastalık ve iklim değişikliği gibi etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor" denilen raporun yazarları 19. yüzyılda patateslerin çürümesi nedeniyle İrlanda'da yaşanan kıtlığı örnek gösterdi.

Biyoçeşitlilikteki azalmanın nedenleri ise tarımsal alanların ve suyun kullanımı, doğal kaynakların sömürülmesi ve çevre kirliliği olarak gösteriliyor. Bundan en fazla etkilenen bölgelerin ise Latin Amerika ve Karayipler olduğu belirtiliyor.

FAO birçok ülkenin  biyoçeşitliliği korumak için mücadele ettiğini ancak uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtiyor.

BM verilerine göre dünyada 821 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Yine BM hesaplarına göre dünya nüfusunun 2050 yılında 7,5 milyardan 10 milyara tırmanması bekleniyor.

AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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