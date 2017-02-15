 BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü | DÜNYA | DW | 23.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü

BM Meteoroloji Teşkilatı'na göre iklim değişikliği son 50 yılda bir milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Örgüt iklim değişikliğinin ekonomiye zararını da ortaya koydu.

default

Birleşmiş Milletler dünya genelinde doğal felaketlerin, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri nedeniyle çoğaldığına dikkat çekti. Son 49 yıldaki ölüm verilerini açıklayan BM, iklim değişikliğinin bilançosunu sergiledi.

BM'ye bağlı Dünya Meteroloji Teşkilatı (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas Cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, kuraklık, fırtına, sel ve mevsim normalinin üzerinde hava sıcaklıkları nedeniyle dünya genelinde bir milyonun üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Meteroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Petteri Taalas

Dünya Meteroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Petteri Taalas

Yerküre gittikçe ısınıyor

Taalas, "Şiddetli yağışlar genellikle iklim değişikliğinin bir işareti. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem birikiyor ve bu da fırtınalarda daha fazla yağış olması ve sel ihtimalinin artması anlamına geliyor" dedi.

Taalas açıklamasında, 1970-2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğünü ifade etti. Fırtınalar nedeniyle 580 bin kişi hayatını kaybederken, sel felaketlerinde yaklaşık 59 bin kadın, çocuk ve erkek yaşamını yitiridi. Mevsim normalleri dışındaki sıcaklık derecelerinin de 56 bin kişinin hayatına mal olduğu bilgisi verildi.

Son 50 yılda dünya genelinde 650 bin kişi kuraklık nedeniyle öldü

Son 50 yılda dünya genelinde 650 bin kişi kuraklık nedeniyle öldü

Afetlerin maliyeti yüksek oldu

Dünya genelinde fırtınalar, ekonomik açıdan en fazla zararı getiren doğal afet oldu. Toplam zararın yaklaşık 440 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Fırtınaları sel takip ediyor ve su baskınlarının faturası yaklaşık 100 milyar euraya ulaşıyor. Avrupa'da son 50 yılın en büyük ekonomik faturasına sahip doğal felaketi 2002 yılında Almanya Elbe'deki sel oldu. 

Elbe'de 2002 yılında meydana gelen sel felaketinden

Elbe'de 2002 yılında meydana gelen sel felaketinden

Son yıllarda dünyanın bazı bölgeleri kuraklıkla mücadele ederken diğer bölgeleri sel felaketleriyle mücadele ediyor. Geçen hafta Almanya, yakın tarihinin en büyük sel felaketine sahne oldu. Yine Çin'in Henan vilayeti de meteorologların verdiği bilgiye göre "bin yılda bir olabilecek bir yağışa" sahne oldu. Ve yine Türkiye'de Karadeniz bölgesindeki şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize ve Artvin'de sel meydana geldi. Kuraklıkla mücadele eden İran'da ise bu yıl hava sıcaklıklarının 50 dereceye yaklaşması nedeniyle büyük bir kuraklık yaşanıyor.

epd, DW/ GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 130'u aştı

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp yüzlerce kişiye ulaşılmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Laschet afet bölgesine gidiyor.  

Sel felaketi şimdi de Bavyera ve Saksonya'da

Almanya’nın batısından sonra Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de sel felaketi yaşanıyor. Sel felaketinde ölü sayısının 157'ye yükseldiği açıklandı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?

Dünya genelinde Delta varyantı yayılıyor. Aşılamaya hız verme çabaları sürerken üçüncü doz aşı olunmalı mı tartışması alevlendi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  