BM: Ayasofya kültürlerarası diyalog mekanı olarak kalmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye hükümetinin kısa süre önce camiye dönüştürülen Ayasofya‘nın bir kültürlerarası diyalog mekanı olarak kalmasını sağlaması gerektiğini bildirdi. BM'nin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde açıklama yapan yetkililer, Ayasofya'nın siyasi olarak araçsallaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'de yaşayan çeşitli dini ve kültürel grupların, Ayasofya tartışmalarıyla bölünmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, Ayasofya'nın statüsünün aceleci bir biçimde değiştirilmesi nedeniyle, yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsünü kaybetme tehlikesinin mevcut olduğunu da ifade etti. Ayasofya, 1985 yılından bu yana söz konusu statüye sahip.

"Küresel öneme sahip bir abide"

BM temsilcileri, Türk hükümetinin bu çerçevedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, Ayasofya'nın Türkiye'de en çok ziyaret edilen turistik mekan olduğunu ve yapının "küresel önem ve anlama sahip bir abide" sıfatı taşıdığını ifade etti.

Uzmanlar, Ayasofya'nın müzeden ibadethaneye dönüştürülmesinin, islamofobiye yol açma ihtimalinden duydukları endişeyi de dile getirerek, Türkiye'nin Ayasofya kararıyla ilgili tartışmayı ayrımcılıktan uzak ve açık bir biçimde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına, dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmişti.

537 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye dönüştürülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 11 yıl sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile cami statüsünden çıkarılarak müze statüsü kazandırılmıştı.

KNA / BÜ,ET

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