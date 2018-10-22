BM: ABD’ye doğru yol alan göçmenlerin sayısı 7 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) ABD’ye yürüyerek varmayı hedefleyen ve kendilerine başka grupların da eklenmesiyle giderek büyüyen kafiledeki göçmen sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Aziz Hak, "Konvoy, 7 bin 233 kişiden oluşuyor ve çoğunluğu yürüyüşlerine kuzeye doğru devam etmek niyetinde" dedi. Hak, çoğunluğunu Honduras, El Salvador ve Guatemalalı göçmenlerin oluşturduğu kitlenin rotası üzerinde bulunan transit ülkelere, göçmenleri "saygıyla karşılamaları" çağrısında bulundu.

İki Honduraslı göçmen hayatını kaybetti

Honduras'tan yola çıkan göçmenler Meksika'ya ulaştı

Öte yandan zor koşullarda ve yaya olarak yolculuklarına devam eden göçmen kafilesinden iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu iki Honduraslıdan biri Cumartesi günü Guatemala'da bir aracın çarpması sonucu, diğeri de Pazartesi günü Meksika'da yaşamını yitirdi.

Honduraslı sol görüşlü eski milletvekili ve aktivist Bartolo Fuentes'in Facebook sayfasından "İstediğimiz için değil, şiddet ve yoksulluk nedeniyle sürgün edildiğimiz için gidiyoruz" sloganıyla yayınladığı mesajda Honduraslılara, "Göçmen Yürüşü" çağrısı yapılıyordu. Bir hafta kadar önce sosyal medyada yayınlanan bu çağrıyla harekete geçen göçmenler Latin Amerika'nın en yoksul ülkelerinden Honduras'ın San Pedro Sula otobüs terminalinde buluşup, buradan ABD'ye doğru yola çıkmıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu kafile Pazartesi günü Meksika'ya ulaşmıştı.

Guatemala'dan yola çıkan göçmenler

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen kafilesinin durdurulmaması halinde Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya yapılan yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu. Trump'ın bu tehdidinin ardından yürüşün lideri Fuentes, Guatemala sınırında gözaltına alınmıştı.

Trump'tan "göçmenleri geri çeviririz" tehdidi

Trump, göçmenlerin Meksika'ya ulaştıkları haberlerinin gelmesinin ardından attığı tweette, "yasa dışı yabancıların güney sınırımıza hücumunu engellemek için azami düzeyde çaba gösterilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, göçmenlerin önce Meksika'da sığınma başvurusunda bulunması gerektiğini, bunu yapmadıkları takdirde ABD'nin kendilerini geri çevireceklerini söylemişti.

DW,AFP,rtr/SÖ,GA

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