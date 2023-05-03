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Dünya üzerinde açlık sorununun en yoğun yaşandığı ülkelerden biri AfganistanFotoğraf: DW
Gıda güvenliğiKüresel

BM: 258 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

1 saat önce

BM'nin ilgili raporuna göre, 2022 yıl sonu itibarıyla dünya genelinde 258 milyon insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Dünya üzerinde gıda güvenliğinin en düşük olduğu ülkeler Kongo, Etiyopya ve Afganistan.

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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya genelinde, iklim değişikliği ve ekonomik krizler nedeniyle gıda yardımına muhtaç bir biçimde yaşayanların sayısı geçen yıl 258 milyona yükseldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu durumu değerlendirdiği açıklamasında, 258 milyon rakamının "İnsanlığın açlığı bitirme, gıda güvenliğini sağlama ve herkesin beslenmesini iyileştirme konusundaki beceriksizliğine karşı bir dava" olduğunu dile getirdi. BM, 2021 yılında, dünya çapında gıda yardımına muhtaç insan sayısını 193 milyon olarak açıklamıştı.

BM'nin açıkladığı veriler, küresel gıda güvensizliğinin üst üste dördüncü yılda arttığını ortaya koyuyor. Halihazırda gıda güvenliğinin en kötü durumda olduğu ülkeler ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afganistan, Nijerya ve Yemen olarak sıralanarak, bu ülkelerdeki durumun "kabul edilemez seviyelerde" olduğu vurgulandı. Dünyada açlık çeken insanların yüzde 40'ının bu beş ülkede yaşadığı bilgisinin yer aldığı ilgili raporda, geçen yıl doğrudan açlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşayan insan sayısının ise 376 bin olduğu aktarılıyor.

Yemen'de, Dünya Gıda Programı'nın dağıttığı buğday çuvallarından alan bir çocuk - (10.10.2020)
Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alan Yemen, gıda güvensizliğinin en sert biçimde yaşandığı ülkelerden biriFotoğraf: AHMAD AL-BASHA/AFP/Getty Images

Kongo ve Etiyopya'da 50 milyondan fazla insan aç

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 26,4 milyon insanın, günlük asgari kalori ihtiyacını çok zor koşullar altında karşılayabildiği ya da aşırı yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, raporun sunduğu çarpıcı bilgilerden biri. Bir başka Afrika ülkesi olan Etiyopya'da bu rakamın 23,6 milyon olduğu belirtiliyor.

BM raporunda ayrıca, açlığın felaket seviyesinde olduğu ülkelerden Somali'de 214 bin, Güney Sudan'da 87 bin, Yemen'de 31 bin ve Afganistan'da 20 bin 300 kişinin açlık nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğu aktarılıyor. Haiti, Nijerya ve Burkina Faso'da da binlerce kişinin benzer şartlar içinde hayatta kalmaya çalıştığı belirtiliyor.

Gıda krizinin başlıca sebepleri, daha önceki yıllarda olduğu gibi çatışmalar ve kitlesel tehcirler. Diğer yandan korona krizinin ve Ukrayna Savaşı'nın etkileri, gelir dağılımındaki dengesizliğin artması, artan azgelişmişlik, iklim krizi ve doğal felaketler de olumsuz gidişatın sebepleri olarak gösteriliyor. BM'ye bağlı örgütler, bu yıl ki rapora, geçen yıla göre beş ülke daha ekleyerek 58 ülkeyi mercek altına aldı. Bu da gıda yardımına muhtaç insan sayısının artmasına neden olan bir başka etken oldu.

AFP,KNA / ET,BÖ

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