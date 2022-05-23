BM: 100 milyondan fazla insan yerinden edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, dünya çapında yerinden edilmiş insanların sayısında önemli bir artışa neden oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Çatışmalardan, şiddetten, insan hakları ihlallerinden ve zulümden kaçmak zorunda kalan insan sayısı tarihte ilk kez 100 milyonu aştı" denildi. Açıklamada söz konusu sayının dünya nüfusunun yüzde birinden fazlasını oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Gelişmeyi, "Asla kırılmaması gereken bir rekordu" sözleriyle değerlendiren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi şöyle konuştu:

"Bu, yıkıcı çatışmaları çözmek ve önlemek, zulmü sona erdirmek ve masum insanları kaçmaya zorlayan sebeplerle mücadele etmek için bir uyarı çağrısı olmalı."

Ukrayna'daki savaştan kaçanların sığındığı bir kamp Fotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS

Ukrayna savaşı mültecilerin sayısını körükledi

BM verilerine göre 2021 yılı sonuna kadar dünya çapında yerinden edilmiş insan sayısı 90 milyona çıkarken, Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar büyük ölçüde bu artışın nedeni olarak gösterildi. Yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle sayının hızla arttığı ifade edildi.

Grandi, Ukrayna'da bu yıl 8 milyon insanın ülke içinde, 6 milyondan fazla insanın da ülke sınırları dışına kaçmak zorunda kaldığına işaret ederek, Ukrayna'daki savaştan kaçanların durumlarına yönelik uluslararası tepkiyi ise son derece olumlu olarak nitelendirdi.

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Uluslararası toplumun duygusal tepkisinin canlı olduğunu belirten Yüksek Komiser, dünyadaki tüm krizler için benzer bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ancak salt insani yardımla yetinilmemesi gerektiğne de vurgu yapan Grandi, "Sonuçta insani yardım bir yanıt değil. Her şeyden önce, masum insanların kendi ülkelerindeki akut tehlike ile tehlikeli kaçış ve sürgün arasında seçim yapmak zorunda kalmaması için barış ve istikrara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Dünya çapında yerinden edilen 100 milyon insandan yaklaşık 53,2 milyonu yaşadığı ülke içinde zorunlu göç etmek sorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 16 Haziran'da mülteci ve göçle ilgili yıllık Küresel Eğilimler Raporunu yayımlayacak.

AFD,dpa,KNA/TY,JD