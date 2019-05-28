 Bloomberg muhabirleri aleyhine TL haberi davası | TÜRKİYE | DW | 14.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Bloomberg muhabirleri aleyhine TL haberi davası

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile ilgili haber yapan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in iki Türkiye muhabiri hakkında, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Türkei Wechselstube in Istanbul (picture-alliance/AP Photo/M. Yapici)

Türk Lirası'ndaki ani değer kaybının Türk bankaları üzerindeki etkisi hakkında bir haber hazırlayan iki Bloomberg muhabiri aleyhine, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığı duyuruldu. Bloomberg'in internet sitesinde yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptıkları haberle,Türkiye ekonomisinin "istikrarını zayıflatmaya çalışması" söz konusu davaya gerekçe olarak gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi nedeniyle dolar kuru iki hafta içinde 4,70 TL seviyelerinden 7 TL'ye tırmanmıştı. İlişkilerdeki gerilim ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından azalmış, kurda da kısmen bir düşüş yaşanmıştı.

Bloomberg'den kınama ve muhabirlere destek

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız" dedi. Ayrıca iddianameye konu olan haberiyle ilgili sosyal medya hesaplarından yorum yapan ya da Türkiye'deki bankaları ve ekonomiyi eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Bloomberg, davanın ilk duruşmasının 20 Eylül'de İstanbul'da görüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Yenikapı'daki mitinginde yaptığı konuşmada "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar" diyerek, "Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de küçülmeyi "seçim ekonomisi" frenledi

2019'un ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisindeki küçülme, beklentilere uygun olarak yüzde 2,6 oldu. Ekonomide daha sert bir küçülmeyi engelleyen unsur, 31 Mart seçim sürecinde yüzde 7,2 artan kamu harcamaları oldu. (31.05.2019)  

Sanayinin devleri 2018’de borca çalıştı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nın sonuçlarına göre, Türkiye’nin dev şirketleri geçen yıl elde ettikleri kârın neredeyse yüzde 90’ını borç ödemek için kullandı. (28.05.2019)  

Türkiye ekonomisi ilk çeyrek yüzde 2,6 küçüldü

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 küçüldü. TÜİK, Nisan ayında dış ticaret açığının ise yüzde 55 azaldığını açıkladı. (31.05.2019)  

Benzer içerik

Klimawandel | Symbolbild

Sanayinin devleri 2018’de borca çalıştı 28.05.2019

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"nın sonuçlarına göre, Türkiye’nin dev şirketleri geçen yıl elde ettikleri kârın neredeyse yüzde 90’ını borç ödemek için kullandı.

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

OECD Türkiye ekonomisi öngörüsünü revize etti 21.05.2019

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2019'da Türkiye ekonomisinin öngörülenden daha fazla daralacağı tahmininde bulundu. Örgüt küresel büyüme tahminini de düzeltti.

Türkische Zentralbank

Merkez Bankası'ndan döviz likiditesini azaltma adımı 27.05.2019

Merkez Bankası (TCMB) yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıkları attırdığını duyurdu. TCMB bu adımla piyasadaki döviz likiditesini azaltacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Armenien - Russische Militärübung 2011 Waffensystem: Flugabwehrrakete S-400 Triumf / möglicherweise eine RM-75 (Imago/Itar-Tass)

Analiz: ABD mektubu sonrası Türkiye S-400'den dönemez

S-400 krizindeki son durumu DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin’e göre, Pentagon’un tehditlerle dolu mektubunun ardından Türkiye’nin geri adım atıp Rusya ile anlaşmayı iptal etme ihtimali ortadan kalkmış görünüyor.  

FOTO-GALERİ

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Tiananmen Meydanı'nı hatırlamak

Çinli yetkililer 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protesto gösterilerine ait tüm kayıtları yok etmeye çalıştılar. Ancak AP haber ajansından birkaç gazeteci ve fotoğrafçı Jeff Widener o tarihi güne tanıklık etti.  