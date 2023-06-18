Blinken'in ilk Çin ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Çin’i ziyaret ediyor. Ziyaretin, özellikle son dönemde derin yaralar alan ikili ilişkileri onarma yönünde ilk adım olması hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Pazar günü üst düzey Çinli yetkililerle görüşmek üzere Pekin’e geldi. Çin devlet televizyonu, ziyaretin iki ülke arasında oldukça kötü durumda olan ikili ilişkileri onarma amacı taşıdığını belirtti.

Blinken’in Pazartesi gününe kadar sürecek olan ziyareti kapsamında üst düzey Çin hükümet temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı’nın ilk iş olarak Çinli mevkidaşı Kin Gang’la görüşeceği belirtildi.

2021’de göreve geldiğinden bu yana ilk kez Çin’e resmi ziyarette bulacak olan Bakan, Cuma günü yaptığı açıklamada Washington’ın birçok farklı konudaki "haklı endişelerini" doğrudan ve samimi bir biçimde dile getireceğini kaydetti. Amaçlarının "ABD ve Çin’in ilişkilerini sorumluluk sahibi biçimde yönetebilmeleri için iki ülke arasında açık ve güçlendirilmiş bir iletişim oluşturmak olduğunu" belirten Bakan, "yoğun rekabetin karşılıklı meydan okuma ve çatışmaya evrilmemesi için güçlü bir diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu" savundu.

Çin'den "farklılıklara saygı" mesajı

Blinken’in ziyareti öncesi Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da önemli açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Birinin söylediği ve eylemi farklı olamaz" ifadelerini kullandı. Washington’ın Çin’e üstten bakan bir tavırla yaklaşma illüzyonuna son vermesi gerektiğini söyleyen Sözcü, "Çin ve ABD’nin ortak saygı ve eşitlik temelinde, tarihi, kültürel, toplumsal sistem, gelişim yolculuğu gibi konulardaki farklılıklarına saygı göstererek ve birbirlerinin kilit çıkarlarını ve temel endişelerini gözeterek ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini" savundu.

Biden'dan ılımlı açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden da Cumartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le bir araya gelerek iki ülke arasındaki meşru farkların yanı sıra Pekin ile Washington’ın anlaşabileceği alanları da müzakere etme isteği olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan balon krizine ilişkin de ılımlı açıklamalar yapan Biden, Çinli yetkililerin hava aracının nerede konumlandığından haberdar olmadığın düşündüğünü söyledi. Biden, "Bence bu kasıtlı olmaktan ziyade utanç verici bir durumdu" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı’nın Şubat ayında gerçekleştirmesi planlanan Çin ziyareti, Pekin’in ABD’deki casusluk faaliyetleri iddiaları nedeniyle son anda iptal edilmişti. ABD hava sahasında görülen ve Çin'e ait olduğu belirtilen bir balon iki ülke arasında gerilimin artmasına neden olmuş, Washington balonun istihbarat amaçlı olduğundan şüphelenildiğini ifade ederken Çin iddiaları geri çevirerek balonun sivil bir hava aracı olduğunu öne sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı, daha sonra "casus balonun" Atlas Okyanusu üzerinde savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldüğünü doğrulamıştı.

Blinken’in Çin ziyareti aynı zamanda 2018’den bu yana ABD’den ülkeye gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.

DW,dpa/SÖ,EC