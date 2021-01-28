 Blinken’den Çavuşoğlu’na kritik mesajlar | TÜRKİYE | DW | 15.02.2021

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TÜRKİYE

Blinken’den Çavuşoğlu’na kritik mesajlar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki ilk telefon görüşmesinde, Ankara-Washington hattında gerilime yol açan konular ele alındı. Blinken dikkat çekici mesajlar verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın ekibiyle Türk hükümeti arasında bakan düzeyindeki ilk temas bugün gerçekleşti.

Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü, bakanlar iki ülke arasında gerilime yol açan konuları ele aldı.

Çavuşoğlu ile görüşmesini Twitter'da duyuran Blinken, Türk mevkidaşı ile "ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun yıllardır süregelen önemi hakkında” konuştuğunu, Suriye, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine dönük çabalarda da işbirliğinin sürdürülmesini umut ettiğini kaydetti.

Demokrasi ve insan hakları vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı yazılı açıklamada, telefon görüşmesine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Blinken'ın, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Türkiye'de "demokratik kurumların, kapsayıcı yönetim ve insan haklarına saygının önemini vurguladığına” dikkat çeken Price, her iki tarafın ayrıca uluslararası konuları ele aldıklarını, Suriye'deki ihtilafın siyasi çözümü için işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduklarını ifade etti.

S-400 uyarısını yineledi

Açıklamaya göre Blinken, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini kullanmaması gerektiği konusunda uyarılarını yineledi. Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin de ele alındığı görüşmede ABD tarafı, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere desteğini dile getirdi.

ABD PKK’yı sorumlu tuttu

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın, Blinken-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklamasında, Kuzey Irak’ta 13 Türk vatandaşının ölümünden, net ifadelerle PKK’yı sorumlu tutması dikkat çekti. 

Açıklamada, “Bakan Blinken, Irak’ın kuzeyindeki Türk rehinelerin ölümünden dolayı taziyelerini iletti ve bundan PKK’lı teröristlerin sorumlu olduğu yönündeki görüşümüzü teyit etti” ifadeleri kullanıldı. 

ABD’nin dün yaptığı ve "Olaydan PKK'nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız" ifadelerine yer verdiği açıklama, Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaya işaret ederek bugün yaptığı açıklamada ABD’yi “terörü desteklemekle” suçladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Türkiye’nin tepkisi iletilmişti.

ABD, Türk-Yunan dengesini mi gözetiyor?

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çavuşoğlu ile görüştüğü aynı gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Washington'un bu adımı, ABD'nin uzun yıllar boyunca, iki NATO müttefiki arasında dengeyi gözeten geleneksel yaklaşımının sürmekte olduğu şeklinde yorumlandı.

Ancak Washington'un Blinken-Dendias görüşmesi hakkındaki açıklamalarında, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden duyulan memnuniyete vurgu yapması, sıcak ifadelere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Çavuşoğlu ile görüşmesi hakkındaki Twitter paylaşımının hemen ardından Dendias ile görüştüğünü duyuran Blinken, paylaşımında

"Nikos Dendias ile, ABD-Yunanistan ikili ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine dönük taahhütlerimizi yeniden teyit ettiğimiz telefon görüşmesini gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum” şeklindeki ifadelere yer verdi.

Yunanistan’a övgü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price da iki bakanın görüşmesi hakkında yazılı açıklamayla bilgi paylaştı.

Price, görüşmede iki bakanın ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin, Stratejik Diyalog ve Kıbrıs ile İsrail'in de yer aldığı ‘3+1' süreci ile daha da güçlendirilmesi hedefini ele aldıklarını kaydetti.

Savunma, enerji çeşitliliği ve "genişletilmiş Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar” için daha yakın işbirliğinin de görüşüldüğünü aktaran ABD'li sözcü, Blinken'ın "Yunanistan'ın Batı Balkanların Transatlantik ve Avrupa entegrasyonunu ilerletmek için sergilediği liderlikten duyulan memnuniyeti” de Dendias'a ilettiğini kaydetti.

DW/ DA, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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