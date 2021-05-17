 Blinken′dan ″sivilleri ve çocukları″ koruma çağrısı | TÜRKİYE | DW | 17.05.2021

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TÜRKİYE

Blinken'dan "sivilleri ve çocukları" koruma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistinlilere çocuklar başta olmak üzere sivilleri koruma çağrısı yaptı. Hamas'ın saldırılarına son vermesini isteyen Blinken, İsrail'in "meşru müdafaa hakkına" vurgu yaptı.

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a ziyareti esnasında yaptığı açıklamada İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddete son verme ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri koruma çağrısı yaptı. "ABD, pek çok insanın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan artan şiddet konusunda oldukça endişeli" dedi.

Bakan, konuya ilişkin, "Filistinliler de, İsrailliler de herkes gibi güvenlik içinde yaşama hakkına sahip. Bu İsrailli ya da Filistinli ayrıcalığı değil, bu bir insan hakkı" dedi. Blinken, bölgedeki gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının risk altına girmesinden de kaygılı olduklarını belirterek, ABD'nin çatışmaları sonlandırmak için çaba gösterdiğini ve bu konuda yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını ifade etti. Blinken, taraflar ateşkes arayışında olurlarsa, destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkına" vurgu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken "İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğuna" da vurgu yaptı. 

Sivillere roketler fırlatan bir terör organizasyonun, kendini ve insanlarını savunan bir ülke ile karşılaştırılamayacağını ifade eden Blinken, "Hamas'ı ve Gazze'deki diğer gruplara roket saldırılarına son vermeye çağrısı yapıyoruz" dedi. ABD'li Bakan ayrıca, gelecekteki olası barışı zedeleyecek herhangi bir adım atmama konusunda tarafları uyardı.

Blinken, İsrail'in Cumartesi günü Gazze'ye yönelik hava saldırısında AP ve Al Jazeera’nın ofislerinin bulunduğu 12 katlı binanın vurulmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta ise İsrail'in meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sivilleri koruma sorumluluğu bulunduğunu ve buna gazetecilerin de dahil olduğunu ifade etti. Blinken, bağımsız gazeteciliğin özellikle çatışma alanlarında çok önemli olduğunun altını çizdi.

AP, dpa, rtr/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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