Blinken'dan Abbas'a Filistin devleti için destek sözü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a Filistin devletinin kurulmasına yönelik "somut adımları" Washington'un destekleyeceği sözü verdi.

Bakan Blinken, dün Tel Aviv'deki temaslarının ardından bugün de Ramallah'ta Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Abbas ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın görüşmede Washington'un bu konudaki tutumunu tekrarlayarak, İsrail'in yanında "her iki tarafın da güven ve barış içinde yaşayacağı" bir Filistin devletinin var olması gerektiğini söylediği bilgisini paylaştı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın aktardığına göre, Abbas ise Blinken ile görüşmede Gazze Şeridi'nin "Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası" olduğu ve "işgalci güçlerin bu bölgeyi ayırma veya bir kısmını bölme planlarını kabul veya müzakere etmenin mümkün olmadığı" vurgusu yaptı. Filistin halkının Gazze Şeridi'nde de işgal altındaki Batı Şeria'da da yerinden edilemeyeceğini vurgulayan Abbas, buna izin vermeyeceklerini ifade etti. "Başkent Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesi için uluslararası barış konferansı" düzenlenmesini talep eden Abbas, bu şekilde bölgede herkes için barış ve güvenin sağlanabileceğini kaydetti.

Blinken'ın Batı Şeria'da Abbas ile görüşmesi protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşti. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen protesto gösterisinde "Soykırımı durdur" ve "Blinken, burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile İsrail arasında savaşın başlamasından bu yana Ortadoğu'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından dün de İsrail'de temaslarda bulunmuştu. Blinken, dün Tel Aviv'deki temaslarında da Gazze'deki savaş sonrasındaki döneme işaret ederek, iki devletli çözüme vurgu yapmıştı. Blinken, İsrail'e İsrailliler ile barış içinde yaşamaya hazır Filistinli liderlerle iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Blinken'ın Batı Şeria'nın ardından Bahreyn'de de temaslarda bulunacağı bildirildi.

AFP, rtr/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?