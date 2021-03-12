Blinken: Türkiye NATO’da demirli kalmaya devam etmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin NATO’da demirli kalmaya devam etmesinin, hem NATO’nun hem de Türkiye’nin çıkarına olduğunu söyledi.

Bugün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik Bağı Güçlendirmek” konulu toplantıda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı görevine üstlenmeden önce Türkiye’yi “sözde müttefik” olarak nitelendiren Blinken’ın, bugün NATO Karargahı’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’yi "değerli müttefik" olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

Blinken, bu ifadeleri, toplantıda kendisine yöneltilen, "Türkiye, NATO’yu ne tür zorluklarla karşı karşıya bırakıyor" sorusuna verdiği yanıtta kullandı.

"Sır değil…"

Blinken, "Türkiye ile görüş ayrılıklarımızın olduğu bir sır değil. Buna S-400’ler ve Doğu Akdeniz’de girişilen kimi eylemler dahil…Türkiye’nin uzun bir geçmişe sahip, değerli bir müttefik olduğu da bir sır değil. Türkiye’nin, NATO’da demirli kalmaya devam etmesinin bizim önemli menfaatimiz olduğu inancındayım. Bunun Türkiye’nin de çıkarına olduğuna inanıyorum" sözlerini kaydetti.

NATO’nun görüş ayrılıkların aşılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Blinken, özellikle savunma ittifakının Doğu Akdeniz’de çatışmanın önlenmesi, gerilimin düşürülmesi çabalarına sağladığı katkıya işaret etti, "çabalarımızı bu doğrultuda sürdürmeliyiz ve bunu yapmakta da kararlıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye ile hem Rus yapımı S-400’lerin satın alınması hem de Doğu Akdeniz’e ilişkin görüş ayrılıkları olduğunu anlattı.

"NATO çözümün aracı olmalı"

Stoltenberg, bu konulara ilişkin endişeler ve özellikle de S-400’lerin doğuracağı olası sonuçlar konusunda Türk siyasi liderliğini bilgilendirdiğini söylerken, "Ancak ben aynı zamanda NATO’nun, müttefiklerin aynı masa etrafında oturup, görüş ayrılıklarını konuştukları, tartıştıkları ve daha sonra da bunlarla nasıl başa çıkılacağı arayışında olabileceğimiz bir platform olduğuna inanıyorum" dedi.

NATO’da, Türkiye ile Yunanistan Doğu Akdeniz’de bir çatışmanın önlenmesini amaçlayan mekanizma oluşturduklarını, ittifak için önemli olan savunma yasakları konusunda mutabık olduklarını ayrıca Ege Denizi’nde de NATO’nun mevcudiyet göstereceğini söyleyen Stoltenberg, "Türkiye, Yunanistan, AB ve NATO, NATO platformu zemininde bir araya gelerek, görüşecek. Evet çok ciddi hassasiyetler ve görüş ayrılıkları var ama NATO’yu bunları çözüme kavuşturmak, tansiyonu düşürmek için bir araç olarak görmeliyiz" diye konuştu.

DW/ DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe