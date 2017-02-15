 Blinken: Rusya′da rejim değişikliği stratejimiz yok | DÜNYA | DW | 27.03.2022

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DÜNYA

Blinken: Rusya'da rejim değişikliği stratejimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın sözlerine açıklık getirdi. Blinken Rusya'da rejim değişikliği gibi bir stratejilerinin olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin Rusya'da rejimi değiştirmeye çalışmadığını söyledi. Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulunduğu mevkinin "Ruslara kalmış" bir konu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı açıklamada Putin'i kast ederek "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz" demişti. Biden'ın bu açıklamaları ABD'nin Rusya'da bir "rejim değişikliği" hedefleyip hedeflemediği yönünde soru işaretleri yaratmıştı.

Blinken, Kudüs'te yaptığı açıklamada Biden'ın sözlerine açıklık getirerek Biden'ın "Putin savaş açacak, Ukrayna'ya ya da bir başkasına karşı saldırganlığa girecek yetkide olamaz" demek istediğini belirtti.

"Bizlerden tekrar tekrar duyduğunuz üzere, Rusya'da ya da bir başke yerde rejim değişikliği stratejisine sahip değiliz" diyen Blinken "Her halükarda o ülkenin halkına kalmış bir sorudur. Ruslara kalmıştır" diye konuştu.

Biden'ın açıklamasına Rusya'dan dün tepki gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov Reuters'e yaptığı açıklamada "Bu Biden'ın karar vereceği bir konu değildir. Rusya Devlet Başkanı Ruslar tarafından seçilir" dedi.

AFP, Reuters

© Deutsche Welle Türkçe

 

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